Тюмень готовится принять тысячи жителей ХМАО

10 июня 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

С 11 по 13 июня северяне устроят себе мини-отпуск в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ХМАО массово бронируют номера в отелях и гостиницах квартирного типа Тюмени на «длинные выходные» с 11 по 13 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гостиничному бизнесу. По его словам, мини-отпуск в Тюменской области планируют провести несколько тысяч северян. «Сейчас в тюменских гостиницах наблюдается большой ажиотаж. На период с 11 по 13 июня забронировано много номеров именно жителями ХМАО. Ожидается, что город за эти несколько дней посетят несколько тысяч северян», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Один из владельцев сети гостиниц квартирного типа рассказал агентству о том, что северяне предпочитают снимать жилье ближе к тюменскому аквапарку и термальным источникам. «Именно на краткосрочные выходные стараются заселиться ближе к аквапарку. У меня там несколько квартир и на период с 11 по 13 июня их полностью разобрали. Я общался с северянами. Многие говорят, что начало лета у них в округе выдалось прохладным. Едут в Тюмень, чтобы погреться в горячих источниках», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область готова принять значительный поток туристов. Местные власти отметили, что в регионе для этого создана вся необходимая инфраструктура. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жители ХМАО массово бронируют номера в отелях и гостиницах квартирного типа Тюмени на «длинные выходные» с 11 по 13 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гостиничному бизнесу. По его словам, мини-отпуск в Тюменской области планируют провести несколько тысяч северян. «Сейчас в тюменских гостиницах наблюдается большой ажиотаж. На период с 11 по 13 июня забронировано много номеров именно жителями ХМАО. Ожидается, что город за эти несколько дней посетят несколько тысяч северян», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Один из владельцев сети гостиниц квартирного типа рассказал агентству о том, что северяне предпочитают снимать жилье ближе к тюменскому аквапарку и термальным источникам. «Именно на краткосрочные выходные стараются заселиться ближе к аквапарку. У меня там несколько квартир и на период с 11 по 13 июня их полностью разобрали. Я общался с северянами. Многие говорят, что начало лета у них в округе выдалось прохладным. Едут в Тюмень, чтобы погреться в горячих источниках», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область готова принять значительный поток туристов. Местные власти отметили, что в регионе для этого создана вся необходимая инфраструктура.