Итоги довыборов в Тюменскую облдуму подведут с помощью QR-кодов

04 июля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Протоколы УИК будут изготовляться с помощью QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Протоколы участковых избирательных комиссий на довыборах в Тюменскую областную думу в 2022 году будут готовиться с помощью QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут в Надымском одномандатном округе. «Было определено, что технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования QR-кодом будет применяться на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)», — говорится в решении избиркома. Голосование пройдет 11 сентября. Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутат Михаила Пацевича. 26 марта парламентарий был найден мертвым под окнами многоэтажки в Новом Уренгое. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Протоколы участковых избирательных комиссий на довыборах в Тюменскую областную думу в 2022 году будут готовиться с помощью QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут в Надымском одномандатном округе. «Было определено, что технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования QR-кодом будет применяться на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)», — говорится в решении избиркома. Голосование пройдет 11 сентября. Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутат Михаила Пацевича. 26 марта парламентарий был найден мертвым под окнами многоэтажки в Новом Уренгое.