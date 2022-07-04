Итоги довыборов в Тюменскую облдуму подведут с помощью QR-кодов

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Протоколы УИК будут изготовляться с помощью QR-кодов Фото:

Протоколы участковых избирательных комиссий на довыборах в Тюменскую областную думу в 2022 году будут готовиться с помощью QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут в Надымском одномандатном округе.

«Было определено, что технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования QR-кодом будет применяться на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)», — говорится в решении избиркома. Голосование пройдет 11 сентября.

Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутат Михаила Пацевича. 26 марта парламентарий был найден мертвым под окнами многоэтажки в Новом Уренгое.

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Протоколы участковых избирательных комиссий на довыборах в Тюменскую областную думу в 2022 году будут готовиться с помощью QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут в Надымском одномандатном округе. «Было определено, что технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования QR-кодом будет применяться на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)», — говорится в решении избиркома. Голосование пройдет 11 сентября. Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутат Михаила Пацевича. 26 марта парламентарий был найден мертвым под окнами многоэтажки в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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