Путин назначил прокурором Херсонской области силовика, служившего в Свердловской области и ЯНАО

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Андрей Петров стал прокурором Херсонской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Петрова, служившего прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области, прокурором Херсонской области. Соответствующий указ подписан 29 декабря.

«Назначить на пятилетний срок Петрова Андрея Юрьевича прокурором Херсонской области», — говорится в указе Путина. Кроме Петрова, в списке еще три прокурора.

С 2007 по 2008 год Петров служил помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям. Затем до 2012 года силовик возглавлял Сысертскую межрайонную прокуратуру. До 2019 года Петров служил в ЯНАО, сначала занимая должность зампрокурора, а затем был повышен до первого заместителя региона.

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Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Петрова, служившего прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области, прокурором Херсонской области. Соответствующий указ подписан 29 декабря. «Назначить на пятилетний срок Петрова Андрея Юрьевича прокурором Херсонской области», — говорится в указе Путина. Кроме Петрова, в списке еще три прокурора. С 2007 по 2008 год Петров служил помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям. Затем до 2012 года силовик возглавлял Сысертскую межрайонную прокуратуру. До 2019 года Петров служил в ЯНАО, сначала занимая должность зампрокурора, а затем был повышен до первого заместителя региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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