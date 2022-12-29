Путин назначил прокурором Херсонской области силовика, служившего в Свердловской области и ЯНАО

29 декабря 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Андрей Петров стал прокурором Херсонской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Петрова, служившего прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области, прокурором Херсонской области. Соответствующий указ подписан 29 декабря. «Назначить на пятилетний срок Петрова Андрея Юрьевича прокурором Херсонской области», — говорится в указе Путина. Кроме Петрова, в списке еще три прокурора. С 2007 по 2008 год Петров служил помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям. Затем до 2012 года силовик возглавлял Сысертскую межрайонную прокуратуру. До 2019 года Петров служил в ЯНАО, сначала занимая должность зампрокурора, а затем был повышен до первого заместителя региона.

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Петрова, служившего прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области, прокурором Херсонской области. Соответствующий указ подписан 29 декабря. «Назначить на пятилетний срок Петрова Андрея Юрьевича прокурором Херсонской области», — говорится в указе Путина. Кроме Петрова, в списке еще три прокурора. С 2007 по 2008 год Петров служил помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям. Затем до 2012 года силовик возглавлял Сысертскую межрайонную прокуратуру. До 2019 года Петров служил в ЯНАО, сначала занимая должность зампрокурора, а затем был повышен до первого заместителя региона.