Путин назначил прокурором Херсонской области силовика, служившего в Свердловской области и ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Петрова, служившего прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области, прокурором Херсонской области. Соответствующий указ подписан 29 декабря.
«Назначить на пятилетний срок Петрова Андрея Юрьевича прокурором Херсонской области», — говорится в указе Путина. Кроме Петрова, в списке еще три прокурора.
С 2007 по 2008 год Петров служил помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям. Затем до 2012 года силовик возглавлял Сысертскую межрайонную прокуратуру. До 2019 года Петров служил в ЯНАО, сначала занимая должность зампрокурора, а затем был повышен до первого заместителя региона.
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