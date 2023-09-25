В подшефном Тюмени регионе после атаки ВСУ ранен ребенок

25 сентября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

ВСУ напали на Краснодон 25 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле Краснодона формированиями ВСУ был ранен ребенок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Mash. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. «По нашей информации, первые снаряды по городу полетели в районе 9 утра. Школьники, учащиеся недалеко от места прилета, рассказали, что услышали взрывы около 10 часов — во время перемены. Учителя быстро отвели детей в укрытия. От мощности прилетов вылетали окна — одного мальчика легко ранило осколком в районе ребер. Госпитализация не потребовалась», — указано в сообщении telegram-канала Mash. Факт обстрела подтверждает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области, который выразил слова поддержки жителям Краснодона и Краснодонского района. «В подшефном Краснодоне были слышны несколько взрывов. В некоторых учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах. Для безопасности жителей открыты все бомбоубежища. Как сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района, перекрыто движение транспорта на город Молодогвардейск», — говорится в сообщении. В адрес администрации Краснодона и Краснодонского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

При обстреле Краснодона формированиями ВСУ был ранен ребенок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Mash. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. «По нашей информации, первые снаряды по городу полетели в районе 9 утра. Школьники, учащиеся недалеко от места прилета, рассказали, что услышали взрывы около 10 часов — во время перемены. Учителя быстро отвели детей в укрытия. От мощности прилетов вылетали окна — одного мальчика легко ранило осколком в районе ребер. Госпитализация не потребовалась», — указано в сообщении telegram-канала Mash. Факт обстрела подтверждает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области, который выразил слова поддержки жителям Краснодона и Краснодонского района. «В подшефном Краснодоне были слышны несколько взрывов. В некоторых учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах. Для безопасности жителей открыты все бомбоубежища. Как сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района, перекрыто движение транспорта на город Молодогвардейск», — говорится в сообщении. В адрес администрации Краснодона и Краснодонского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.