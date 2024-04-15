Суды в Челябинской и Кемеровской областях вернули пермякам более миллиона рублей

15 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Судьи постановили вернуть деньги обманутым пермякам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мошенники обманули несколько пенсионеров из города Чайковский Пермского края, вынудив их перевести злоумышленникам 1,2 млн рублей. Следователям удалось установить, что деньги поступили на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей. Местные суды обязали их вернуть деньги, рассказали в пермской прокуратуре. «Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей, являющихся пенсионерами по старости, о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма средств. Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Всего в пользу граждан взыскано 1, 2 млн рублей. Решения пока не вступили в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники обманули несколько пенсионеров из города Чайковский Пермского края, вынудив их перевести злоумышленникам 1,2 млн рублей. Следователям удалось установить, что деньги поступили на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей. Местные суды обязали их вернуть деньги, рассказали в пермской прокуратуре. «Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей, являющихся пенсионерами по старости, о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма средств. Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Всего в пользу граждан взыскано 1, 2 млн рублей. Решения пока не вступили в законную силу.