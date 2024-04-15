Суды в Челябинской и Кемеровской областях вернули пермякам более миллиона рублей

Мошенники обманули несколько пенсионеров из города Чайковский Пермского края, вынудив их перевести злоумышленникам 1,2 млн рублей. Следователям удалось установить, что деньги поступили на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей. Местные суды обязали их вернуть деньги, рассказали в пермской прокуратуре.
«Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей, являющихся пенсионерами по старости, о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма средств. Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Всего в пользу граждан взыскано 1, 2 млн рублей. Решения пока не вступили в законную силу.
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