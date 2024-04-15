Суды в Челябинской и Кемеровской областях вернули пермякам более миллиона рублей

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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, судья, суд, красная папка, елена лопаева, вынесение вердикта
Судьи постановили вернуть деньги обманутым пермякам Фото:

Мошенники обманули несколько пенсионеров из города Чайковский Пермского края, вынудив их перевести злоумышленникам 1,2 млн рублей. Следователям удалось установить, что деньги поступили на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей. Местные суды обязали их вернуть деньги, рассказали в пермской прокуратуре.

«Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей, являющихся пенсионерами по старости, о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма средств. Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Всего в пользу граждан взыскано 1, 2 млн рублей. Решения пока не вступили в законную силу.

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Мошенники обманули несколько пенсионеров из города Чайковский Пермского края, вынудив их перевести злоумышленникам 1,2 млн рублей. Следователям удалось установить, что деньги поступили на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей. Местные суды обязали их вернуть деньги, рассказали в пермской прокуратуре. «Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей, являющихся пенсионерами по старости, о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма средств. Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Всего в пользу граждан взыскано 1, 2 млн рублей. Решения пока не вступили в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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