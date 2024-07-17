Тюменку, укравшую у клиентов и друзей шесть миллионов, задержали в Екатеринбурге

Полиция Тюмени задержала по обвинению в мошенничестве хозяйку салона красоты

17 июля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Женщина просила дать ей денег в долг, ссылаясь на сложное финансовое положение Фото: Игорь Пантин © URA.RU Хозяйка тюменского салона красоты обманом лишила своих клиентов и приятелей около шести миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «В течение нескольких месяцев, ссылаясь на сложное материальное положение, злоумышленница занимала у клиентов студии красоты и своих приятельниц деньги якобы на оплату аренды помещения, а также на покупку оборудования для бьюти-бизнеса. При этом подозреваемая подписывала с гражданами договоры займов со сроками их возврата. Однако после получения денег женщина не торопилась рассчитываться по долгам. Вернув лишь незначительную сумму, она покинула Тюмень и перестала выходить на связь с кредиторами», — говорится в сообщении. Известно, что подозреваемую тюменские полицейские задержали в Екатеринбурге. Полиции известно о восьми пострадавших. Как пояснила обвиняемая, она потратила деньги на свой новый бизнес-проект. Заведено уголовное дело, женщину поместили под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хозяйка тюменского салона красоты обманом лишила своих клиентов и приятелей около шести миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «В течение нескольких месяцев, ссылаясь на сложное материальное положение, злоумышленница занимала у клиентов студии красоты и своих приятельниц деньги якобы на оплату аренды помещения, а также на покупку оборудования для бьюти-бизнеса. При этом подозреваемая подписывала с гражданами договоры займов со сроками их возврата. Однако после получения денег женщина не торопилась рассчитываться по долгам. Вернув лишь незначительную сумму, она покинула Тюмень и перестала выходить на связь с кредиторами», — говорится в сообщении. Известно, что подозреваемую тюменские полицейские задержали в Екатеринбурге. Полиции известно о восьми пострадавших. Как пояснила обвиняемая, она потратила деньги на свой новый бизнес-проект. Заведено уголовное дело, женщину поместили под стражу.