Тюменку, укравшую у клиентов и друзей шесть миллионов, задержали в Екатеринбурге

Полиция Тюмени задержала по обвинению в мошенничестве хозяйку салона красоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина просила дать ей денег в долг, ссылаясь на сложное финансовое положение Фото:

Хозяйка тюменского салона красоты обманом лишила своих клиентов и приятелей около шести миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

«В течение нескольких месяцев, ссылаясь на сложное материальное положение, злоумышленница занимала у клиентов студии красоты и своих приятельниц деньги якобы на оплату аренды помещения, а также на покупку оборудования для бьюти-бизнеса. При этом подозреваемая подписывала с гражданами договоры займов со сроками их возврата. Однако после получения денег женщина не торопилась рассчитываться по долгам. Вернув лишь незначительную сумму, она покинула Тюмень и перестала выходить на связь с кредиторами», — говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемую тюменские полицейские задержали в Екатеринбурге. Полиции известно о восьми пострадавших. Как пояснила обвиняемая, она потратила деньги на свой новый бизнес-проект. Заведено уголовное дело, женщину поместили под стражу.

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Хозяйка тюменского салона красоты обманом лишила своих клиентов и приятелей около шести миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «В течение нескольких месяцев, ссылаясь на сложное материальное положение, злоумышленница занимала у клиентов студии красоты и своих приятельниц деньги якобы на оплату аренды помещения, а также на покупку оборудования для бьюти-бизнеса. При этом подозреваемая подписывала с гражданами договоры займов со сроками их возврата. Однако после получения денег женщина не торопилась рассчитываться по долгам. Вернув лишь незначительную сумму, она покинула Тюмень и перестала выходить на связь с кредиторами», — говорится в сообщении. Известно, что подозреваемую тюменские полицейские задержали в Екатеринбурге. Полиции известно о восьми пострадавших. Как пояснила обвиняемая, она потратила деньги на свой новый бизнес-проект. Заведено уголовное дело, женщину поместили под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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