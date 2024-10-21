В Тюмени жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках фальшивыми деньгами

В Тюмени осудили жителей Екатеринбурга, которые расплачивались в аптеках фальшивыми купюрами. Они также вовлекли в преступную деятельность 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Для сбыта фальшивых купюр они приехали в Тюмень и разменивали их, расплачиваясь в аптеках. Один из подсудимых вовлек в противоправную деятельность свою 14-летнюю знакомую», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Екатеринбуржцы купили 10 ненастоящих пятитысячных купюр. Ими они расплачивались в тюменских магазинах. А школьнице, которая участвовала в преступной деятельности, злоумышленники пообещали вознаграждение. Суд назначил одному жителю шесть лет колонии строгого режима, второму — два года колонии общего режима.
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