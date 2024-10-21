В Тюмени жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках фальшивыми деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фальшивыми деньгами жители расплачивались в аптеках
Фальшивыми деньгами жители расплачивались в аптеках Фото:

В Тюмени осудили жителей Екатеринбурга, которые расплачивались в аптеках фальшивыми купюрами. Они также вовлекли в преступную деятельность 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Для сбыта фальшивых купюр они приехали в Тюмень и разменивали их, расплачиваясь в аптеках. Один из подсудимых вовлек в противоправную деятельность свою 14-летнюю знакомую», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбуржцы купили 10 ненастоящих пятитысячных купюр. Ими они расплачивались в тюменских магазинах. А школьнице, которая участвовала в преступной деятельности, злоумышленники пообещали вознаграждение. Суд назначил одному жителю шесть лет колонии строгого режима, второму — два года колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени осудили жителей Екатеринбурга, которые расплачивались в аптеках фальшивыми купюрами. Они также вовлекли в преступную деятельность 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Для сбыта фальшивых купюр они приехали в Тюмень и разменивали их, расплачиваясь в аптеках. Один из подсудимых вовлек в противоправную деятельность свою 14-летнюю знакомую», — рассказали в пресс-службе ведомства. Екатеринбуржцы купили 10 ненастоящих пятитысячных купюр. Ими они расплачивались в тюменских магазинах. А школьнице, которая участвовала в преступной деятельности, злоумышленники пообещали вознаграждение. Суд назначил одному жителю шесть лет колонии строгого режима, второму — два года колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...