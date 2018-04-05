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05 апреля 2018
18:59  05 апреля 2018 0

Уникальный центр для сборных России подозревают в коррупции

В Югре потратили лишние полмиллиарда «Сотрудничества»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, центр адаптивных видов спорта
Центр адаптивных видов спорта расположился в бывшем магазине «Рост». Здание оценили в миллиардФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Неожиданный скандал разворачивается вокруг «Регионального центра адаптивного спорта» в Сургуте. Спортивным учреждением заинтересовались оппозиционные партии и силовики, которые усмотрели признаки коррупции, сообщают источники «URA.RU». По версии инсайдеров, на покупке социально значимого объекта могли исчезнуть до 500 миллионов рублей.

«Центр адаптивного спорта» в Сургуте является филиалом окружного центра и был открыт в августе 2017 года. Этот проект губернатор Наталья Комарова даже презентовала министру труда Максиму Топилину, как базу для тренировки паралимпийских сборных России или проведения соревнования самого высокого уровня, включая международный.

Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, центр адаптивных видов спорта
Так центр адаптивных видов спорта выглядит изнутри
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сам объект — это переоборудованный торговый центр «Рост» (принадлежал строительной компании «СОК»). Согласно документам (все копии есть в распоряжении «URA.RU»), помещения бывшего магазина покупались за деньги межрегиональной программы «Сотрудничество». Госзакупка осуществлялась двумя контрактами. Первый, на 750 млн рублей, был заключен с «СОК-Сервис», зарегистрированном в Новосибирске. Директором компании являлся сургутский строитель Эдуард Калашников. После заключения контракта у компании появляются новые учредители и новый директор.

Второй, на 290 млн рублей, был заключен со строительной компанией «СОК», зарегистрированной в Тюменской области. Директором этого предприятия

Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, инвалид, тренажерный зал, протез, штанга, спорт, жим лежа
Объект полностью переделан под людей с ограниченными физическими возможностями
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

также являлся Эдуард Калашников, а в течение пары месяцев после подписания контракта у фирмы также появились новые учредители и новый руководитель — Калашникова среди них нет. В обоих случаях в документах госзакупки нет важной бумаги — отчета об оценке недвижимости и экспертного заключения на этот отчет, что и привлекло внимание к контракту.

«Законодательство ужесточилось, и оценка должна быть, но ее там нет. Так получилось, что в городе был независимый оценщик. Когда он увидел центр, и ему назвали цену, то эксперт долго смеялся. Потом сказал, что как минимум 50% переплачено. И тут же еще вопрос — если владелец здания действительно получил миллиард, почему он в таком тяжелом финансовом положении?» — говорит источник в одной из оппозиционных партий ХМАО. Строительная компания «СОК», напомним, находится на грани банкротства.

Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, инвалид-колясочник, спорт, комарова наталья
Власти ХМАО презентовали центр и на федеральном уровне под нужды паралимпийской сборной России
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В самом центре адаптивных видов спорта заявляют, что миллиард — это еще дешево. «Когда только принималось решение о создании такого центра в ХМАО, примерная смета строительства составляла от 2, до 2,5 млрд рублей. Но поступило предложение о приобретении этого здания. Это было очень выгодное предложение по хорошей стоимости. Также отмечу, что объект внесен в федеральный реестр спортсооружений и отвечает всем необходимым требованиям», — прокомментировал генеральный директор центра Михаил Вторушин.

Если сравнить сургутский центр с похожими объектами, да еще и построенными с нуля, вопросов к цене контракта становится еще больше. В 2016 года в Майкопе (республика Адыгея) был возведен спортивный комплекс «Оштен» общей площадью, как и сургутский центр, порядка 9,5 тыс. квадратных метров. Стоимость одного из самых масштабных в республике спортивного объекта составила 365 миллионов рублей. В Элисте (Калмыкия) был сдан спорткомплекс площадью почти 10 тыс. квадратных метров. Он обошелся казне региона в 356 миллионов рублей. Пример из ХМАО: строительство многофункционального спортивного центра акробатики в центре Нефтеюганска (планируемая площадь 10 тыс. квадратных метров) обойдется казне в 500 млн рублей — в два раза меньше, чем купленный сургутский объект.

На момент публикации получить комментарий владельца компании «СОК» Эдуарда Калашникова не удалось — он не ответил на звонки на сотовый телефон. В департаменте общественных и внешних связей Югры на официальный запрос пообещали ответить позднее, отметив, что данная сделка проводилась правительствами Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В правительстве Тюменской области также пообещали прокомментировать позднее.

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