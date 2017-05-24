09:05 24 мая 2017 0

Образ гопника принес диджею успех в конце нулевых ФОТО: YouTube

Пермский диджей Вячеслав Хахалкин в образе рэпера Сявы совместно с российским комиком Сергеем Мезенцевым («Реутов-ТВ») снялся в очередном выпуске Versus Battle. Сява унижал оппонента, после началась драка.

Видео, наполненное нецензурной лексикой, что типично не только для Сявы, но и вообще для культуры хип-хоп- баттлов, появилось на YouTube. На данный момент ролик набрал более 2 млн просмотров. В своем выступлении Сява сравнивает ведущего «Реутов-ТВ» с девушками с «низкой социальной ответственностью» и заявляет о том, что Мезенцев продался, а рэпер-гопник до сих пор стоит горой за андеграунд.

Видео, которое должно вызывать смех, заканчивается постановочной дракой. Отсутствие бита и вялая читка от Сявы сопровождает зрителя на протяжении короткого ролика.

Шоу Versus Battle обрело большую популярность в Рунете. Ранее «URA.RU» показывало клип, в котором один из участников баттла, блогер Хованский, снялся в клипе с Дмитрием Маликовым и взорвал соцсети.