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24 мая 2017
Главные новости 
09:05  24 мая 2017 0

Самый известный «гопник» Перми унизил ведущего «Реутов-ТВ» на Versus Battle

Образ гопника принес диджею успех в конце нулевыхФОТО: YouTube

Пермский диджей Вячеслав Хахалкин в образе рэпера Сявы совместно с российским комиком Сергеем Мезенцевым («Реутов-ТВ») снялся в очередном выпуске Versus Battle. Сява унижал оппонента, после началась драка.

Видео, наполненное нецензурной лексикой, что типично не только для Сявы, но и вообще для культуры хип-хоп- баттлов, появилось на YouTube. На данный момент ролик набрал более 2 млн просмотров. В своем выступлении Сява сравнивает ведущего «Реутов-ТВ» с девушками с «низкой социальной ответственностью» и заявляет о том, что Мезенцев продался, а рэпер-гопник до сих пор стоит горой за андеграунд.

Видео, которое должно вызывать смех, заканчивается постановочной дракой. Отсутствие бита и вялая читка от Сявы сопровождает зрителя на протяжении короткого ролика.

Шоу Versus Battle обрело большую популярность в Рунете. Ранее «URA.RU» показывало клип, в котором один из участников баттла, блогер Хованский, снялся в клипе с Дмитрием Маликовым и взорвал соцсети.

Семен Гринберг
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