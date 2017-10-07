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07 октября 2017
17:51  07 октября 2017 0

«От первых Homo sapiens в Европе до выхода в открытый космос». На самом умном фестивале в России выступают нобелевские лауреаты

Роскосмос, космос, космонавт
На фестивале обсудят самые важные достижения человечестваФото: Роскосмос

Всероссийский фестиваль науки проходит в эти дни в Москве и на четырех региональных площадках: в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Перед посетителями выступают ведущие ученые и нобелевские лауреаты.

Открытие седьмого всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ прошло в Москве, впервые церемония состоялась в формате дополненной реальности. Здесь представили «основные этапы истории человечества, от первых homo sapiens в Европе до выхода в открытый космос», затронули также создание искусственного интеллекта и открытия нобелевских лауреатов.

Ведущим шоу выступил 3D-визуализированный персонаж VR-фильма «Сунгирь», который трансформируется в лицо современного человека, уточняет ТАСС. На церемонии открытия с лекцией «Российские ученые в нобелевских открытиях» также выступил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий

Фестиваль завершится в воскресенье, 8 октября, его темой стали большие данные. В рамках фестиваля проходят интерактивные выставки, телемосты с международной космической станцией (МКС) и антарктической научной станцией «Восток». Вход на все мероприятия свободный, полная программа опубликована на сайте festivalnauki.ru.

Татьяна Трушина
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