Заведующая сектором правовой информации Централизованной библиотечной системы города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа Екатерина Ракульцева остается лидером во всероссийском профессиональном конкурсе «Библиотекарь 2017 года». На этапе открытого интернет-голосования, завершившегося 9 октября, она лидирует, набрав почти 7 тысяч голосов.
На втором месте — участница из города Великие Луки Псковской области Алена Фролова: у нее также более 6 тыс. голосов. А вот екатеринбуржец Руслан Хисамутдинов, к сожалению, идет со значительным отставанием.
Принять участие в голосовании и поддержать земляков еще можно на сайте Российской национальной библиотеки.
По итогам онлайн-голосования к следующему этапу будет допущено пять участников. Им предстоит подготовка проектов по темам «Современное библиотечно-информационное пространство» или «Библиотечно-информационный проект для подростковой аудитории».
Отметим, лидер открытого интернет-голосования — выпускница Камышловского педагогического колледжа и Тюменского института культуры, работает в ЦБС Муравленко с 2015 года. В 2017 году Екатерина Ракульцева была удостоена знака «Серебряная гагара» за вклад в развитие культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в номинации «Дебют».