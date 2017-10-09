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09 октября 2017
06:11  09 октября 2017 0

Ямальский библиотекарь лидирует во всероссийском профессиональном конкурсе

В 2017 году Екатерина Ракульцева была удостоена знака «Серебряная гагара» - за вклад в развитие культуры ЯНАОФото: Российская национальная библиотека

Заведующая сектором правовой информации Централизованной библиотечной системы города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа Екатерина Ракульцева остается лидером во всероссийском профессиональном конкурсе «Библиотекарь 2017 года». На этапе открытого интернет-голосования, завершившегося 9 октября, она лидирует, набрав почти 7 тысяч голосов.

На втором месте — участница из города Великие Луки Псковской области Алена Фролова: у нее также более 6 тыс. голосов. А вот екатеринбуржец Руслан Хисамутдинов, к сожалению, идет со значительным отставанием.

Принять участие в голосовании и поддержать земляков еще можно на сайте Российской национальной библиотеки.

По итогам онлайн-голосования к следующему этапу будет допущено пять участников. Им предстоит подготовка проектов по темам «Современное библиотечно-информационное пространство» или «Библиотечно-информационный проект для подростковой аудитории».

Отметим, лидер открытого интернет-голосования — выпускница Камышловского педагогического колледжа и Тюменского института культуры, работает в ЦБС Муравленко с 2015 года. В 2017 году Екатерина Ракульцева была удостоена знака «Серебряная гагара» за вклад в развитие культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в номинации «Дебют».

Евгений Александров
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