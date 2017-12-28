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29 декабря 2017
28 декабря 2017
21:00  28 декабря 2017 2

Теракт в Петербурге, чиновники без подарков, замерзшие американцы. Главное за день — в подборке «URA.RU»

В администрацию не пускают с подарочными пакетамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Владимир Путин назвал терактом взрыв в магазине Санкт-Петербурга.«URA.RU» собрало ответы на главные вопросы о случившемся происшествии.

Генпрокуратура рассказала, как управляющие компании обманывают жильцов. Неправильное начисление квартплаты и махинации при заключении договора с жильцами во главе списка нарушений.

Администрация Екатеринбурга в этот Новый год осталась без подарков. Помня недавний приговор Улюкаеву, чиновники решили перестраховаться и отказались от презентов, а охрана проверяет на входе все подарочные пакеты.

Сотрудников «Почты России» на Урале заставили вернуть конфеты из подарков, которые были подготовлены для их детей.

Свердловская область вошла в тройку регионов-«лидеров» по заболеваемости ВИЧ. В первой десятке этого списка почти все уральские регионы.

В российском Интернете смеются над мэром Нью-Йорка, который призвал жителей города оставаться дома в восьмиградусный мороз.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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