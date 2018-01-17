18:04 17 января 2018 2

В Тюмени Юрий Неелов провел уже порядка 10 выставок голубей Фото: Николай Бастриков

Бывший губернатор Ямала Юрий Неелов, начинавший свою политическую карьеру еще в комсомоле, откроет выставку голубей в Тюмени. Персональная выставка экс-губернатора приурочена к столетнему юбилею коммунистического союза молодежи, который бывшие комсомольцы отметят в этом году. О планируемой выставке сообщает «Регион-Тюмень».

В своем телесюжете региональные телевизионщики подробно рассказывают о редких породах голубей из коллекции сенатора от ЯНАО. Известный голубятник Неелов может похвастаться двумя тысячами птиц почти пятидесяти пород. Среди них есть полуторакилограммовые американцы королевской породы, английские лорды с пушистым воротником, пятнистые немецкие штрассеры. Всего на своей персональной выставке в Тюмени, где сейчас проживает экс-губернатор ЯНАО, Юрий Неелов представит порядка 600 голубей разных пород. Выставка состоится в Выставочном зале Тюмени 20—21 января.

Юрий Неелов коренной салехардец. После окончания Тюменского индустриального института в 1974 году вернулся в Салехард. Политическая карьера будущего губернатора началась через два года. С 1976 года по 1986 год в комсомоле начал инструктором Ямало-Ненецкого окружного комитета и дорос до первого секретаря Тюменского обкома ВЛКСМ. Затем построил партийную карьеру в Сургуте и Тюмени. В 1994 году Неелов стал первым губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2010 году на посту губернатора его сменил молодой управленец Дмитрий Кобылкин. С этого же года Юрий Неелов стал представлять округ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где возглавил один из комитетов. 29 ноября 2017 года сенатор подал заявление об отставке с поста главы комитета Совета Федерации по экономической политике.

Сегодня же, 17 января, стало известно, что Юрий Неёлов вошёл в состав Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Соответствующее решение палата регионов приняла на своем пленарном заседании.