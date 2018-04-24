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24 апреля 2018
16:53  24 апреля 2018 0

Певицу из Екатеринбурга увезли с шоу Макса Фадеева на «скорой». ВИДЕО

Евгения Майер участвует в шоу «Песни» на ТНТФото: Евгения Майер, Instagram

Певица Евгения Майер из Екатеринбурга получила травму во время шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Она сильно ударилась головой во время съемок.

Девушка не заметила видеооператора, который шел в ее сторону, сообщает Super.ru. Майер ударилась головой о тяжелую камеру, которая была у него в руках. После этого она не смогла продолжить съемки и уехала в машине «скорой помощи». Ее госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Шоу «Песни» — это вокальный конкурс, участники которого борются за приз в 5 млн рублей и контракт с музыкальным лейблом. Евгения Майер выступает в команде продюсера Максима Фадеева (лейбл MALFA), другим наставником в шоу является рэпер Тимати (лейбл Black Star).

Дарья Корчак
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