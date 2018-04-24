Евгения Майер участвует в шоу «Песни» на ТНТ
Певица Евгения Майер из Екатеринбурга получила травму во время шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Она сильно ударилась головой во время съемок.
Девушка не заметила видеооператора, который шел в ее сторону, сообщает Super.ru. Майер ударилась головой о тяжелую камеру, которая была у него в руках. После этого она не смогла продолжить съемки и уехала в машине «скорой помощи». Ее госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.
Шоу «Песни» — это вокальный конкурс, участники которого борются за приз в 5 млн рублей и контракт с музыкальным лейблом. Евгения Майер выступает в команде продюсера Максима Фадеева (лейбл MALFA), другим наставником в шоу является рэпер Тимати (лейбл Black Star).