Utair наказали после продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Женщине пришлось покупать 11 билетов, чтобы вывезти двоих детей из Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авиакомпания Utair оштрафована за то, что заставила мать двоих детей с ограниченными возможностями купить им 11 билетов на самолет Курган — Москва. Об этом «URA.RU» сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в 50 тысяч рублей», — рассказала агентству старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Крымская. Административное дело возбуждалось по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации) и ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей). Помимо этого, авиакомпания была оштрафована еще на 50 тысяч рублей за невыполнение требований прокуратуры (ст. 17.7 КоАП РФ).

Жительница Хабаровского края Наталья Загуменная в феврале возвращалась домой с двумя семилетними детьми-инвалидами после операций в центре Илизарова в Кургане, ранее сообщало «URA.RU». Для одного из сыновей пришлось покупать сразу девять билетов — именно столько мест заняли его носилки. Второй мальчик в гипсе также разместился на нескольких сидячих местах. Российский детский фонд выделял на билеты 40 тысяч рублей, но этих денег не хватило, хотя для самой женщины полет стоил менее четырех тысяч рублей. В Utair объясняли, что мать должна была заранее связаться с авиакомпанией и предупредить о необходимости транспортировки инвалидов, однако она этого не сделала.