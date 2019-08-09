Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала о проблемах с зеркалами и селфи

Юлия Михалкова призналась, что люди склонны приукрашивать свою внешность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила популярность селфи, назвав такие фото «более честными», чем зеркало. Своими размышлениями артистка поделилась на странице в Instagram.

«Оказывается, в фото (не селфи) больше правды, чем когда мы смотримся в зеркало», — написала юмористка, отметив, что человек склонен наделять свой образ различными качествами и не помнит своего реального лица. По словам Михалковой, увидеть в зеркале реальное положение вещей невозможно в силу того, что за минуту в нем отражается «до 252 выражений лица».

Кроме того, человек, смотря в зеркало, принимает красивые позы, «прячет второй подбородок, втягивает живот, выставляет бедро», пишет артистка. По тому же принципу работают и селфи: «Своего рода зеркала, где можно »«выстроить» внешность». Увидеть себя со стороны помогут случайные фотографии, говорит Михалкова.

На странице в соцсети артистка часто делится сокровенными мыслями и подробностями частной жизни. Не так давно она, например, призналась, что ради выступлений с коллективом «Уральских пельменей» научилась садиться на шпагат, ездить на скейтборде, играть на арфе и говорить по-татарски, передает «Дни.ру».