Яхты миллиардеров заметили в Италии Фото: depositphotos.com

Российские олигархи отдыхали за границей, несмотря на закрытое авиасообщение. В СМИ перечислили миллиардеров, чьи яхты были в теплых странах. В список вошел пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

«Сюда же [к острову Сардиния] приплыла из Монако 67-метровая яхта Anna I владельца футбольного клуба „Монако“ миллиардера Дмитрия Рыболовлева. А новая яхта бизнесмена, 110-метровая Anna, побывала в июне у греческого острова Скорпиоc, которым владеет сам Рыболовлев и где он строит VIP-курорт», — пишет Istories. Там же была 156-метровая яхта Dilbar владельца USM Holding, миллиардера Алишера Усманова. До этого яхта Усманова с середины мая плавала от Испании через Гиблартар в Монако, а оттуда в Италию. На этом же побережье была 74-метровая яхта Aurora владельца девелоперской группы ЛСР, миллиардера Андрея Молчанова.

В июне 65-метровая яхта Lady M миллиардера владельца «Северстали» Алексея Мордашова отправилась в сторону города Портиско на Коста-Смеральде. Яхта миллиардера и основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира отправлялась из Италии на французский остров Корсика. В июне из Хорватии в Турцию приплыла 70-метровая яхта Galactica Super Nova совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. В Хорватии с конца мая находится 162-метровая яхта Eclipse владельца футбольного клуба «Челси» миллиардера Романа Абрамовича. В июне новая яхта Абрамовича 2 145-метровая Solaris отправилась в Испанию.

Ранее сообщалось, что авиасообщение с Турцией возобновят 22 июня. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.