В Екатеринбурге умер кремлевский шеф-повар. Он готовил для Путина и Маргарет Тэтчер

04 января 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Виктор Беляев проработал в Кремле 30 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент Национальной Ассоциации Кулинаров Виктор Беляев, проработавший в Кремле 30 лет, скончался в Екатеринбурге. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. «Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной Ассоциации Кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Скорбим всем профессиональным сообществом», — поделился Пономарев на своей странице в Facebook. Беляев проработал в Кремле 30 лет и прошел путь от повара до Генерального директора комбината питания «Кремлевский». Он готовил всем российским лидерам — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, а также удивлял своими блюдами многих мировых политиков. Повар подружился с президентом США Ричардом Никсоном, провел мастер-класс для премьер-министра Индиры Ганди и порадовал блинчиками «железную леди» Маргарет Тэтчер. Беляев отмечал в Екатеринбурге Новый год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Национальной Ассоциации Кулинаров Виктор Беляев, проработавший в Кремле 30 лет, скончался в Екатеринбурге. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. «Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной Ассоциации Кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Скорбим всем профессиональным сообществом», — поделился Пономарев на своей странице в Facebook. Беляев проработал в Кремле 30 лет и прошел путь от повара до Генерального директора комбината питания «Кремлевский». Он готовил всем российским лидерам — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, а также удивлял своими блюдами многих мировых политиков. Повар подружился с президентом США Ричардом Никсоном, провел мастер-класс для премьер-министра Индиры Ганди и порадовал блинчиками «железную леди» Маргарет Тэтчер. Беляев отмечал в Екатеринбурге Новый год.