Президент Национальной Ассоциации Кулинаров Виктор Беляев, проработавший в Кремле 30 лет, скончался в Екатеринбурге. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.
«Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной Ассоциации Кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Скорбим всем профессиональным сообществом», — поделился Пономарев на своей странице в Facebook.
Беляев проработал в Кремле 30 лет и прошел путь от повара до Генерального директора комбината питания «Кремлевский». Он готовил всем российским лидерам — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, а также удивлял своими блюдами многих мировых политиков. Повар подружился с президентом США Ричардом Никсоном, провел мастер-класс для премьер-министра Индиры Ганди и порадовал блинчиками «железную леди» Маргарет Тэтчер. Беляев отмечал в Екатеринбурге Новый год.
Президент Национальной Ассоциации Кулинаров Виктор Беляев, проработавший в Кремле 30 лет, скончался в Екатеринбурге. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. «Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной Ассоциации Кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Скорбим всем профессиональным сообществом», — поделился Пономарев на своей странице в Facebook. Беляев проработал в Кремле 30 лет и прошел путь от повара до Генерального директора комбината питания «Кремлевский». Он готовил всем российским лидерам — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, а также удивлял своими блюдами многих мировых политиков. Повар подружился с президентом США Ричардом Никсоном, провел мастер-класс для премьер-министра Индиры Ганди и порадовал блинчиками «железную леди» Маргарет Тэтчер. Беляев отмечал в Екатеринбурге Новый год.