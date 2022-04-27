27 апреля 2022

Губернаторы ЯНАО и ХМАО вошли в топ-25 национального рейтинга

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий, комарова наталья
Рейтинг составлен на основе анкетирования и опросов экспертов Фото:

Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова вошли в топ-25 национального рейтинга губернаторов по итогам марта-апреля 2022 года. Глава ЯНАО — на седьмом месте, глава ХМАО — на 25-м, сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Объектом исследования являются руководители субъектов РФ, хронологические рамки рейтинга охватывают март—апрель 2022 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — указано на сайте ЦИК «Рейтинг».

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил за собой прежнюю позицию, в аналогичном исследовании по итогам января-февраля 2022 года он также занимал 7 строчку. Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась в рейтинге с 24 на 25 место.

Ранее URA.RU писало, что в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Дмитрий Артюхов занял 7-е место, а Наталья Комарова — 55-ую строчку. Данные исследования опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова вошли в топ-25 национального рейтинга губернаторов по итогам марта-апреля 2022 года. Глава ЯНАО — на седьмом месте, глава ХМАО — на 25-м, сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Объектом исследования являются руководители субъектов РФ, хронологические рамки рейтинга охватывают март—апрель 2022 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — указано на сайте ЦИК «Рейтинг». Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил за собой прежнюю позицию, в аналогичном исследовании по итогам января-февраля 2022 года он также занимал 7 строчку. Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась в рейтинге с 24 на 25 место. Ранее URA.RU писало, что в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Дмитрий Артюхов занял 7-е место, а Наталья Комарова — 55-ую строчку. Данные исследования опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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