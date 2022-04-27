Губернаторы ЯНАО и ХМАО вошли в топ-25 национального рейтинга

28 апреля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Рейтинг составлен на основе анкетирования и опросов экспертов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова вошли в топ-25 национального рейтинга губернаторов по итогам марта-апреля 2022 года. Глава ЯНАО — на седьмом месте, глава ХМАО — на 25-м, сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Объектом исследования являются руководители субъектов РФ, хронологические рамки рейтинга охватывают март—апрель 2022 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — указано на сайте ЦИК «Рейтинг». Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил за собой прежнюю позицию, в аналогичном исследовании по итогам января-февраля 2022 года он также занимал 7 строчку. Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась в рейтинге с 24 на 25 место. Ранее URA.RU писало, что в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Дмитрий Артюхов занял 7-е место, а Наталья Комарова — 55-ую строчку. Данные исследования опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова вошли в топ-25 национального рейтинга губернаторов по итогам марта-апреля 2022 года. Глава ЯНАО — на седьмом месте, глава ХМАО — на 25-м, сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Объектом исследования являются руководители субъектов РФ, хронологические рамки рейтинга охватывают март—апрель 2022 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — указано на сайте ЦИК «Рейтинг». Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил за собой прежнюю позицию, в аналогичном исследовании по итогам января-февраля 2022 года он также занимал 7 строчку. Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась в рейтинге с 24 на 25 место. Ранее URA.RU писало, что в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Дмитрий Артюхов занял 7-е место, а Наталья Комарова — 55-ую строчку. Данные исследования опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).