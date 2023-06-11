На Запорожской АЭС нашли осколок американского снаряда

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
В технической воде нашли осколки от снаряда американской гаубицы М777 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской атомной электростанции нашли осколок американской гаубицы М777. Об этом сообщили в официальном telegram-канале электростанции.

«В одной из чаш системы технической воды были обнаружены осколки от снаряда американской гаубицы М777», — написали в telegram-канале Запорожской АЭС. Там отметили, что нашли снаряд при проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов станции, направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Украине отказались от предложения МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции и продолжают ее обстреливать. Он отметил, что западные власти при этом продолжают молчать.

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На Запорожской атомной электростанции нашли осколок американской гаубицы М777. Об этом сообщили в официальном telegram-канале электростанции. «В одной из чаш системы технической воды были обнаружены осколки от снаряда американской гаубицы М777», — написали в telegram-канале Запорожской АЭС. Там отметили, что нашли снаряд при проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов станции, направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела. Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Украине отказались от предложения МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции и продолжают ее обстреливать. Он отметил, что западные власти при этом продолжают молчать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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