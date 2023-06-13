Задержанный в Перми с наркотиками экс-сотрудник свердловского ГУФСИН сознался в преступлении

13 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

После задержания подозреваемые сознались в преступлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Следственном комитете сообщили подробности дела о задержании в Перми с крупной партией наркотиков бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Свердловской области. Как говорят в СУ СКР по Пермскому краю, мужчина и его подельник дали признательные показания. «Бывший сотрудник ГУФСИН России по Свердловской области и его родственник во время движения в автомобиле по территории Кировского района Перми были остановлены сотрудниками полиции. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое средство обшей массой более 2,9 килограмма. Подозреваемые признали свою причастность к совершенному преступлению», — сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием интернета в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что полиция 10 июня задержала сотрудника ФСИН, который на машине перевозил крупную партию наркотиков. Речь шла о семи килограммах. В ГУФСИН по Свердловской области позже заявили, что инспектор колонии был уволен 9 июня. При этом рапорт об увольнении он написал 15 мая.

В Следственном комитете сообщили подробности дела о задержании в Перми с крупной партией наркотиков бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Свердловской области. Как говорят в СУ СКР по Пермскому краю, мужчина и его подельник дали признательные показания. «Бывший сотрудник ГУФСИН России по Свердловской области и его родственник во время движения в автомобиле по территории Кировского района Перми были остановлены сотрудниками полиции. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое средство обшей массой более 2,9 килограмма. Подозреваемые признали свою причастность к совершенному преступлению», — сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием интернета в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что полиция 10 июня задержала сотрудника ФСИН, который на машине перевозил крупную партию наркотиков. Речь шла о семи килограммах. В ГУФСИН по Свердловской области позже заявили, что инспектор колонии был уволен 9 июня. При этом рапорт об увольнении он написал 15 мая.