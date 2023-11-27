Бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал конкурса красоты среди стюардесс. Фото

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Мисс Екатеринбург - 2018 , корона, драгоценность, ювелирные изделия, украшение
Три бортпроводницы авиакомпании Utair стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023» Фото:

Три бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.

«В ноябре были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — говорится в сообщении. В список финалисток вошли три стюардессы авиакомпании Utair: Марина Берстенева из Верхней Салды, Александра Пешева из Тюмени и Виктория Соколова из Свердловска (Луганская область).

Ранее URA.RU рассказывало, что две уроженки Челябинска стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии».

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Три бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса. «В ноябре были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — говорится в сообщении. В список финалисток вошли три стюардессы авиакомпании Utair: Марина Берстенева из Верхней Салды, Александра Пешева из Тюмени и Виктория Соколова из Свердловска (Луганская область). Ранее URA.RU рассказывало, что две уроженки Челябинска стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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