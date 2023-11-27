Три бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.
«В ноябре были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — говорится в сообщении. В список финалисток вошли три стюардессы авиакомпании Utair: Марина Берстенева из Верхней Салды, Александра Пешева из Тюмени и Виктория Соколова из Свердловска (Луганская область).
Ранее URA.RU рассказывало, что две уроженки Челябинска стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии».
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