Бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал конкурса красоты среди стюардесс. Фото

27 ноября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Три бортпроводницы авиакомпании Utair стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.



«В ноябре были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — говорится в сообщении. В список финалисток вошли три стюардессы авиакомпании Utair: Марина Берстенева из Верхней Салды, Александра Пешева из Тюмени и Виктория Соколова из Свердловска (Луганская область).



Ранее URA.RU рассказывало, что две уроженки Челябинска стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии».

Три бортпроводницы авиакомпании Utair вышли в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса. «В ноябре были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — говорится в сообщении. В список финалисток вошли три стюардессы авиакомпании Utair: Марина Берстенева из Верхней Салды, Александра Пешева из Тюмени и Виктория Соколова из Свердловска (Луганская область). Ранее URA.RU рассказывало, что две уроженки Челябинска стали финалистками конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии».