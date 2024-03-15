Екатеринбургский цирк останется без директора на два года

Цирком в Екатеринбурге временно будет руководить директор цирка в Челябинске

15 марта 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Цирк закрыт на реконструкцию до 2026 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский цирк после ухода Тамары Бортниковой останется без директора на ближайшие два года — пока не закончится реконструкция. Временно исполняющим обязанности пока назначен директор Челябинского государственного цирка Рихард Илгач — он будет совмещать две должности. Об этом URA.RU сообщили в Росгосцирке. «Ранее занимавшая пост директора Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова покинула должность по собственному желанию. Решение о назначении нового руководителя Екатеринбургского государственного цирка будет принято по окончании работ по реконструкции здания», — пояснили в пресс-службе Росгосцирка. В январе 2023 года Тамара Бортникова переехала в Нижний Новгород, где руководила цирком, будучи главой екатеринбургского учреждения. О том, что она сложила свои полномочия, стало известно 13 марта. Реконструкция цирка Екатеринбурга продлится до 2026 года, проект обойдется примерно в 2,4 млн рублей. Планируется, что в обновленном здании появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову, чье имя носит екатеринбургский цирк. Также построят новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после обновления, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский цирк после ухода Тамары Бортниковой останется без директора на ближайшие два года — пока не закончится реконструкция. Временно исполняющим обязанности пока назначен директор Челябинского государственного цирка Рихард Илгач — он будет совмещать две должности. Об этом URA.RU сообщили в Росгосцирке. «Ранее занимавшая пост директора Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова покинула должность по собственному желанию. Решение о назначении нового руководителя Екатеринбургского государственного цирка будет принято по окончании работ по реконструкции здания», — пояснили в пресс-службе Росгосцирка. В январе 2023 года Тамара Бортникова переехала в Нижний Новгород, где руководила цирком, будучи главой екатеринбургского учреждения. О том, что она сложила свои полномочия, стало известно 13 марта. Реконструкция цирка Екатеринбурга продлится до 2026 года, проект обойдется примерно в 2,4 млн рублей. Планируется, что в обновленном здании появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову, чье имя носит екатеринбургский цирк. Также построят новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после обновления, — в материале URA.RU.