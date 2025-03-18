В Петербурге задержали заместителя директора одного из государственных бюджетных учреждений, ответственного за контроль за исполнением ремонтно-строительных работ в медицинских учреждениях города. Чиновник подозревается в получении взятки в сумме пяти миллионов рублей. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственным отделом по Выборгскому району возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора государственного бюджетного учреждения, выполняющего контроль за исполнением ремонтно-строительных работ в лечебно-профилактических учреждениях Петербурга, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере», — пишет ГСУ СК России по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Заместитель директора, зная о заключенных контрактах между строительной компанией и одной из городских больниц на капитальный ремонт помещений, потребовал от сотрудника больницы передачи взятки в размере пяти миллионов рублей. Эти средства должны были стать «гарантией» беспрепятственной приемки выполненных строительных работ.
Задержание произошло 17 марта в одном из торговых центров на Малом проспекте Васильевского острова. В момент передачи денег, часть из которых была представлена муляжом, оперативники ФСБ задержали подозреваемого. Фигуранту уже предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о получении взятки в особо крупном размере. Вопрос об избрании меры пресечения решается.
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