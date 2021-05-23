Подкаст для женщин и игра для интровертов

В понедельник познакомимся с новым подкастом о женщинах и для женщин — «Дочь разбойника» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В понедельник будем плавно втекать в новую рабочую неделе вместе с подборкой из пяти расслабляющих, актуальных и интересных событий онлайна, собранных для вас в нашей Афише URA.RU на 24 мая.

Что сделать утром

Новую неделю начнем с анонса нового выпуска одного из самых любимых сериалов всех времен — стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер специального эпизода культового ситкома «Друзья». В ролике шестеро главных героев сериала встречаются в декорациях квартиры Моники и вспоминают самые яркие моменты шоу.

Что сделать днем

Днем познакомимся с новым женским подкастом. Журналистка Настя Красильникова запустила подкаст «Дочь разбойника». Героинями подкаста станут самые разные женщины. Они обсудят взросление, детство и юность без отца, стремление к материнству, карьеру, отношения с самой собой и здоровье. Первые эпизоды можно послушать уже сейчас.

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За обедом также можно посмотреть брутальный клип Басты на песню «Knockdown». Трек «Knockdown» приурочен к первому турниру бренда Басты Gaz Fight, который занимается промоушеном боксерских поединков. Компания Вакуленко будет помогать молодым и уже известным спортсменам в реализации их идей и амбиций.

Что сделать вечером

Помочь расслабиться после первого рабочего дня поможет новая игра в Steam «Симулятор одиночества в русской деревне». Игра предлагает пользователям побродить по почти заброшенной деревне и ее окрестностям, зайти в деревянные избы и прогуляться по полю.

Поднять настроение поможет и новый мультфильм для подростков и их родителей — M.O.D.O.K. Эта сумасбродная суперзлодейская комедия во вселенной Marvel расскажет о милом злобном существе, пытающемся безрезультатно захватить мир.