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08 марта 2018
08:42  08 марта 2018 0

Подопечная Макса Фадеева показала провокационную фотографию. «Я реально идеальна!»

Серябкина призналась, что считает себя идеальнойФОТО: страница группы Serebro в Instagram

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в Instagram фотографию в нижнем белье, сопроводив снимок размышлениями о людях с особенной внешностью. Певица убеждена, что люди должны любить себя и заявила, что считает себя идеальной.

Подопечная Макса Фадеева призналась, что ее всегда притягивала особенная внешность и она рада, что мода подгонять себя под стандарты постепенно уходит в прошлое. В Сети она часто видит, как девушки с акне, витилиго, псориазом или другими заболеваниями кожи выкладывают свои фотографии, но их при этом критикуют. Сербякина отметила, что есть заболевания, которые не поддаются лечению, и лучшее, что можно сделать с этой особенностью — перестать стесняться себя.

«И при таком раскладе никто и не подумает, что у вас есть какой-то недостаток. Если спросить меня — „как ты считаешь, ты идеальна?“, я ни на секунду не задумываясь отвечу „да“. Потому что я реально идеальна. Любите. Любите себя», — написала певица.

Феликс Сорокин
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