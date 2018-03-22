Гаишникам разрешили тормозить машины вне постов ДПС, несмотря на иск пермского юриста

11:05 22 марта 2018 0

Гаишники могут проверять документы у водителей на любом участке дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение Верховного суда РФ, которое позволяет сотрудникам Госавтоинспекции останавливать машины для проверки в любом месте без привязки к стационарным постам, вступило в силу. Эта норма была введена с октября 2017 года, однако один из пермских юристов пытался ее оспорить.

В середине февраля стало известно о том, что Верховный суд оставил без удовлетворения иск пермяка Константина Рудакова. Он считал, что запрет на остановку и досмотр автомобилей вне постов ГИБДД позволит снизить коррупцию и рост аварийности. Однако доводы юриста в суде посчитали необоснованными, а теперь его решение вступило в законную силу и обжаловано быть не может, пишет «Российская газета». Таким образом, инспекторы имеют полное право останавливать машины где угодно.

Отметим, в июле 2017 года стало известно, что МВД России вернуло сотрудникам ГИБДД полномочия останавливать автомобили вне стационарных постов, как пишут argumenti.ru. До этого с 2009 года действовал иной регламент, так как на дорогах зачастую действовали мошенники в полицейской форме. Еще одна причина состояла в том, что у инспекторов не было каких-либо гаджетов, с помощью которых можно было проверить документы.