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22 марта 2018
11:05  22 марта 2018 0

Гаишникам разрешили тормозить машины вне постов ДПС, несмотря на иск пермского юриста

Клипарт. Дорога. Челябинск., гаи, дорога, гибдд
Гаишники могут проверять документы у водителей на любом участке дорогиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение Верховного суда РФ, которое позволяет сотрудникам Госавтоинспекции останавливать машины для проверки в любом месте без привязки к стационарным постам, вступило в силу. Эта норма была введена с октября 2017 года, однако один из пермских юристов пытался ее оспорить.

В середине февраля стало известно о том, что Верховный суд оставил без удовлетворения иск пермяка Константина Рудакова. Он считал, что запрет на остановку и досмотр автомобилей вне постов ГИБДД позволит снизить коррупцию и рост аварийности. Однако доводы юриста в суде посчитали необоснованными, а теперь его решение вступило в законную силу и обжаловано быть не может, пишет «Российская газета». Таким образом, инспекторы имеют полное право останавливать машины где угодно.

Отметим, в июле 2017 года стало известно, что МВД России вернуло сотрудникам ГИБДД полномочия останавливать автомобили вне стационарных постов, как пишут argumenti.ru. До этого с 2009 года действовал иной регламент, так как на дорогах зачастую действовали мошенники в полицейской форме. Еще одна причина состояла в том, что у инспекторов не было каких-либо гаджетов, с помощью которых можно было проверить документы.

Дарья Корчак
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