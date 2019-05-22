Вице-премьер Козак прилетел в Пермский край с проверкой

Дмитрий Козак оценил, как идет ликвидация последствий аварии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Козак приехал в Березники (Пермский край), чтобы проверить, как идет расселение людей из зоны провалов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора региона. С начала 2019 года еще 15 домов были признаны аварийными. В них проживает около 500 человек.

«Мы оценили, как идет ликвидация последствий аварии, каким образом будут дальше развиваться события, что нам нужно еще сделать со своей стороны. В целом все идет по плану. Главное, чтобы люди видели перспективы: на это направлены наши усилия», — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Он также отметил, что на расселение федерация выделит дополнительные средства.

На дополнительное расселение людей будет затрачено около миллиарда рублей из трех бюджетов (федерация, край и ПАО «Уралкалий»), а также еще 900 миллионов из федерального бюджета будет направлено на дорожное строительство в новом микрорайоне Любимов.

По планам краевых властей, строительство третьей очереди для переселенцев в микрорайоне будет завершено в третьем квартале 2020 года (сейчас полностью сдана только первая очередь). Всего необходимо переселить из зоны техногенной катастрофы более 14 тысяч человек.

«URA.RU» 13 мая рассказывало, что остатки ядовитых домов, которые власти построили для переселенцев, закатали в землю.