Алекперов и Михельсон разбогатели на полмиллиарда долларов из-за проблем с нефтью в Саудовской Аравии

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Вагит Алекперов (справа) разбогател на 552 млн долларовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские миллиардеры Вагит Алекперов («ЛУКОЙЛ») и Леонид Михельсон («НОВАТЭК») разбогатели на полмиллиарда долларов из-за кризиса с поставками нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Forbes.

«Капитал Вагита Алекперова вырос почти на 552 млн долларов», — передает издание. Капитал Михельсона вырос на 562 млн долларов. В рейтинг вошел член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко (плюс 553 млн долларов). Ему также принадлежат акции нефтяных компаний «Стройтрансгаз» и «Трансойл».

Причиной финансового успеха россиян издание называет выросшие цены на нефть из-за кризиса в Саудовской Аравии. Стоимость марки Brent 16 сентября выросла на 13%, передает агентство Nation News.

Ранее в Саудовской Аравии произошел пожар на нефтяной компании Saudi Aramco. Причиной стала атака беспилотников, которые запустили повстанцы-хуситы. В результате суточная добыча нефти компании сократилась почти на шесть миллионов баррелей (около 5% мировых поставок). Позже президент РФ Владимир Путин посоветовал саудитам приобрести ракетный комплекс С-400, чтобы защититься от нападений, напоминает «Национальная служба новостей».

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