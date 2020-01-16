«URA.RU» выяснило, у кого из министров из «тюменской матрешки» больше шансов сохранить пост

Обоим министрам прочат дальнейшую работу в новом правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двое министров, вышедших из «тюменской матрешки» — Владимир Якушев (Минстрой) и Дмитрий Кобылкин (Минприроды), имеют большие шансы на сохранение своих постов в российском правительстве. На этом сходятся и региональные, и федеральные эксперты. Однако поводов волноваться меньше — у экс-губернатора Ямала, рассказал «URA.RU» политолог Никита Масленников.

«У обоих срок работы не слишком продолжительный — министры еще не успели приобрести негативную ауру, и в то же время не отличились успехами. Однако все-таки позиции Кобылкина несколько более устойчивые», — отметил он. По мнению политолога это связано с более стабильной сферой деятельности, в которой Кобылкин проявил «достаточно много инициатив».

У бывшего тюменского губернатора Владимира Якушева дела шли не так спокойно. «Звезды сложились негативно — ему пришлось руководить ведомством в непростой период перехода на эскроу — счета. Ситуация пока не нормализуется, и это будет несколько давить на политическую судьбу министра», — отметил Никита Масленников. По его данным, на 1 декабря 2019 года Минстрой не согласовал целевые показатели на 2020 год по 64 регионам, а в ряде субъектов обнаружился дефицит стройматериалов. Но эксперт отмечает, что с этими проблемами столкнулся бы любой чиновник на этом посту. В целом он высоко оценивает шансы обоих остаться в правительстве.

Того же мнения придерживаются и региональные эксперты. Как отметил тюменский политолог Александр Безделов, Владимир Якушев работает в правительстве непродолжительное время и сохранит свой пост. Ямальский эксперт Шамиль Рак отмечает, что Дмитрию Кобылкину также дадут проявить себя. «Предполагаю — если перестановки будут, то скорее по тем направлением, на которые более пристально акцентировал внимание президент во время своего послания — социальной».

В самой Госдуме пока не готовы сказать, кто из правительства сохранит свои посты. «Я не думаю, что будут серьезные перемены. Но точно можно сказать, что у Михаила Мишустина абсолютно принципиальный подход к данному вопросу», — отметил депутат Госдумы Сергей Веремеенко.