Пушков предупредил о риске конфликта НАТО и России

В Берлине и Париже стремятся избежать такого сценария и не хотят включать Украину в альянс, написал сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал идею американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО. Политик считает, что такое решение вызвало бы конфликт между Россией и НАТО.

«Яблоко от яблони: сын Зб.Бжезинского Ян предложил в конгрессе США расширить НАТО за счёт Украины как способ ужесточить давление на Россию. Но это сильно повысило бы риск конфликта между НАТО и Россией», — написал Пушков в своем Twitter. При этом депутат Госдумы отметил, что в Берлине и Париже стремятся избежать такого сценария и не хотят включать Украину в альянс.

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