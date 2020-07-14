Минфин оценил ущерб от введения режима НДД в нефтегазовой отрасли в 213 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минфин предложил изменить налоговый режим для нефтегазовых компаний, чтобы компенсировать потери бюджета после введенного в 2019 году налога на добавленный доход (НДД). В министерстве планируют повысить долю включенного в НДД налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и пересмотреть запасы компаний.

Согласно документу Минфина, выдержки из которого публикуют «Известия», коэффициент НДПИ для «средне-новых» месторождений планируется увеличить в полтора раза. Данное повышение будет действовать до конца 2023 года, затем коэффициент понизят до одного. Так, сумма налогов увеличится у компаний, которые до перехода на НДД в 2019 году пользовались льготными ставками на НДПИ, а с введением нового налога получили дополнительные преференции.

Кроме того, в законопроекте предусмотрен запрет на понижение налоговой базы на сумму убытков более чем на 50%, а также сокращение коэффициента индексации с 1,163 до 1,07. Также Минфин предложил обновить информацию о запасах нефтегазовых компаний, чтобы заново оценить льготы для выработанных месторождений. Последняя подобная индексация проводилась в 2006 году.

Проект налога на дополнительный доход для всех нефтекомпаний был одобрен главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в 2017 году после совещания с нефтегазовыми топ-менеджерами в Ханты-Мансийске. По мнению представителей отрасли, нововведение было более выгодно для недропользователей по сравнению с традиционным НДПИ из-за ежегодного падения добычи нефти и низких цен на нее.

Кроме того, на совещании представители отрасли указали Медведеву на беспрецедентные льготы для «Роснефти» в 35 миллиардов рублей ежегодно на разработку Самотлорского месторождения. Премьер поручил проработать вопрос с расширением списка компаний для льготных преференций. С 2019 года подобные льготы получил и «Лукойл» на добычу на Имилорском нефтяном месторождении. В этом же году льготы получила «Газпромнефть» на разработку Приобского месторождения в Югре

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