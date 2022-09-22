Тюменские власти назвали район, в котором появится улица Сергея Корепанова

Улица экс-спикера облдумы Сергея Корепанова появится в Ямальском микрорайоне Тюмени
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Совещание в полпредстве с представителями законодательных органов власти УрФО. Екатеринбург, корепанов сергей
Экс-спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов умер 28 июня на 75-м году жизни Фото:

Улица экс-спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, скончавшегося 28 июня, появится в Ямальском микрорайоне Тюмени. Об этом сообщил и. о. председателя регионального парламента Андрей Артюхов, выступая 22 сентября на внеочередном заседании думы, которое транслировалось онлайн.

«Предполагается, что улица имени Корепанова появится в Ямальском микрорайоне Тюмени. Кроме того, его имя будет увековечено и в Салехарде», — рассказал Артюхов. Сроки переименования улицы пока не называются.

Выходец из ЯНАО Корепанов скоропостижно скончался в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. 22 сентября депутаты облдумы официально прекратили его полномочия. Выборы нового спикера пройдут 23 сентября.

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Улица экс-спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, скончавшегося 28 июня, появится в Ямальском микрорайоне Тюмени. Об этом сообщил и. о. председателя регионального парламента Андрей Артюхов, выступая 22 сентября на внеочередном заседании думы, которое транслировалось онлайн. «Предполагается, что улица имени Корепанова появится в Ямальском микрорайоне Тюмени. Кроме того, его имя будет увековечено и в Салехарде», — рассказал Артюхов. Сроки переименования улицы пока не называются. Выходец из ЯНАО Корепанов скоропостижно скончался в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. 22 сентября депутаты облдумы официально прекратили его полномочия. Выборы нового спикера пройдут 23 сентября.
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