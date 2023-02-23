Два силовика из Челябинска и Екатеринбурга получили посты в Новосибирске

В ГУ МВД по Новосибирской области на руководящие должности назначены Андрей Кузнецов, ранее проходивший службу в челябинском главке и Анатолий Морозов из ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского ведомства.
«Подполковник полиции Морозов назначен новым начальником Экспертно-криминалистического центра. Подполковник полиции Кузнецов стал заместителем начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области. Новых руководителей коллективу ведомства представил начальник главка Андрей Кульков», — говорится в сообщении.
В Челябинске Кузнецов занимал должность заместителя начальника отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по региону. Морозов переведен в Новосибирск с должности начальника отдела специальных видов экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области.
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