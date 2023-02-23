Два силовика из Челябинска и Екатеринбурга получили посты в Новосибирске

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Уральские силовики теперь будут служить в Новосибирске Фото:

В ГУ МВД по Новосибирской области на руководящие должности назначены Андрей Кузнецов, ранее проходивший службу в челябинском главке и Анатолий Морозов из ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского ведомства.

«Подполковник полиции Морозов назначен новым начальником Экспертно-криминалистического центра. Подполковник полиции Кузнецов стал заместителем начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области. Новых руководителей коллективу ведомства представил начальник главка Андрей Кульков», — говорится в сообщении.

В Челябинске Кузнецов занимал должность заместителя начальника отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по региону. Морозов переведен в Новосибирск с должности начальника отдела специальных видов экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области.

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В ГУ МВД по Новосибирской области на руководящие должности назначены Андрей Кузнецов, ранее проходивший службу в челябинском главке и Анатолий Морозов из ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского ведомства. «Подполковник полиции Морозов назначен новым начальником Экспертно-криминалистического центра. Подполковник полиции Кузнецов стал заместителем начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области. Новых руководителей коллективу ведомства представил начальник главка Андрей Кульков», — говорится в сообщении. В Челябинске Кузнецов занимал должность заместителя начальника отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по региону. Морозов переведен в Новосибирск с должности начальника отдела специальных видов экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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