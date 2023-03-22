Тюменский бизнес будет противостоять силовикам на новой электронной платформе

22 марта 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Предприниматели смогут направить обращение властям или написать жалобу на преследование со стороны силовых структур Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменский бизнес сможет противостоять неправомерному преследованию правоохранительными структурами благодаря платформе «ЗаБизнес.РФ», на которой можно подать жалобу и написать обращение. Соглашение с организацией, которая создала этот инструмент, подписал бизнес-омбудсмен Тюменской области Павел Меньщиков, сообщает сайт правительства Тюменской области. «Платформа „ЗаБизнес.РФ“ это действенный инструмент. Иногда мы не можем защитить себя, так как мы просто не знаем, с помощью каких инструментов можно это сделать. Соглашение изменит эту ситуацию», — прокомментировал Меньщиков. Соглашение о сотрудничестве подписано во время всероссийской конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Челябинская область». Известно, что в работе конференции и подписании соглашения кроме Меньщикова приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и бизнес-сообществ. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес-омбудсмен ведет активную работу в районах Тюменской области. В частности, он учит предпринимателей защищаться от кредиторов.

Тюменский бизнес сможет противостоять неправомерному преследованию правоохранительными структурами благодаря платформе «ЗаБизнес.РФ», на которой можно подать жалобу и написать обращение. Соглашение с организацией, которая создала этот инструмент, подписал бизнес-омбудсмен Тюменской области Павел Меньщиков, сообщает сайт правительства Тюменской области. «Платформа „ЗаБизнес.РФ“ это действенный инструмент. Иногда мы не можем защитить себя, так как мы просто не знаем, с помощью каких инструментов можно это сделать. Соглашение изменит эту ситуацию», — прокомментировал Меньщиков. Соглашение о сотрудничестве подписано во время всероссийской конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Челябинская область». Известно, что в работе конференции и подписании соглашения кроме Меньщикова приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и бизнес-сообществ. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес-омбудсмен ведет активную работу в районах Тюменской области. В частности, он учит предпринимателей защищаться от кредиторов.