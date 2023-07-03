Офицеров ВСУ разоблачили на многомиллионном вымогательстве

TVP: украинские офицеры вымогали миллионы за службу фиктивную на фронте

04 июля 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Командир части и его подчиненные вымогали миллионы за фиктивную службу на фронте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командира одной из частей в Донецкой области и четверо его подчиненных вымогали почти 5 млн гривен путем фальсификации документов о выплате боевого довольствия бойцам, не участвовавшим непосредственно в боевых действиях. Об этом сообщили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), которые задержали всех пятерых. «Установлено, что подозреваемые внесли в списки на выплату девять бойцов подразделения, которые находились за пределами Донецкой области. На самом деле они не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законом выплаты. В период с марта по сентябрь 2022 года солдаты формально получили по 100 гривен», — говорится в сообщении ДБР. Позднее во время обысков в домах и квартирах подозреваемых сотрудники изъяли документацию, на основании которой производились незаконные расчеты «боевых надбавок». Командир воинской части подозревается в «хищении и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления должностными полномочиями в особо крупном размере и выдачи должностным лицом заведомо подложных служебных документов». Остальные ответят за «хищение и конфискацию чужого имущества, совершенные организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере». Украинским военным грозит до 12 лет лишения свободы. Украинскую армию не раз ловили на лжи. Так, например, в марте украинских бойцов заподозрили в том, что они пытаются ввести солдат российской армии в заблуждение: одни и те же военные автомобили и бронетехника ВСУ показательно проходили через населенные пункты в короткий интервал времени. На это указывали одинаковые номерные знаки на автомобилях, а также характерные отличительные признаки, появившиеся в ходе эксплуатации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командира одной из частей в Донецкой области и четверо его подчиненных вымогали почти 5 млн гривен путем фальсификации документов о выплате боевого довольствия бойцам, не участвовавшим непосредственно в боевых действиях. Об этом сообщили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), которые задержали всех пятерых. «Установлено, что подозреваемые внесли в списки на выплату девять бойцов подразделения, которые находились за пределами Донецкой области. На самом деле они не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законом выплаты. В период с марта по сентябрь 2022 года солдаты формально получили по 100 гривен», — говорится в сообщении ДБР. Позднее во время обысков в домах и квартирах подозреваемых сотрудники изъяли документацию, на основании которой производились незаконные расчеты «боевых надбавок». Командир воинской части подозревается в «хищении и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления должностными полномочиями в особо крупном размере и выдачи должностным лицом заведомо подложных служебных документов». Остальные ответят за «хищение и конфискацию чужого имущества, совершенные организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере». Украинским военным грозит до 12 лет лишения свободы. Украинскую армию не раз ловили на лжи. Так, например, в марте украинских бойцов заподозрили в том, что они пытаются ввести солдат российской армии в заблуждение: одни и те же военные автомобили и бронетехника ВСУ показательно проходили через населенные пункты в короткий интервал времени. На это указывали одинаковые номерные знаки на автомобилях, а также характерные отличительные признаки, появившиеся в ходе эксплуатации.