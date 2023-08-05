В Алапаевске мотоциклист без прав сбил пьяного челябинца и скрылся. Фото

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
Мотоциклист после ДТП решил поехать домой спать Фото:

Ночью 5 августа в Алапаевске (Свердловская область) 21-летний екатеринбуржец, не имеющий водительских прав, на мотоцикле сбил 20-летнего пьяного челябинца, который шел домой к друзьям. После этого байкер скрылся с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня ночью в Алапаевске 21-летний мотоциклист из Екатеринбурга, у которого нет прав, сбил 20-летнего пьяного жителя Челябинска, а затем скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом голени», — написали автоинспекторы в telegram-канале.

Пострадавший юноша выпивал с друзьями на остановке, а после решил пойти спать. Екатеринбуржец взял мотоцикл у друга без спроса. Он пояснил инспекторам, что пешеход появился на дороге внезапно, он попытался остановиться, но не успел. «После ДТП водитель решил не вызывать полицию и уехал спать», — добавили силовики.

Против байкера составили четыре административных протокола — за отсутствие полиса ОСАГО, мотошлема, управление транспортным средством без прав и нарушение правил пользования световыми приборами. Силовики организовали проверку по ДТП.

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Ночью 5 августа в Алапаевске (Свердловская область) 21-летний екатеринбуржец, не имеющий водительских прав, на мотоцикле сбил 20-летнего пьяного челябинца, который шел домой к друзьям. После этого байкер скрылся с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня ночью в Алапаевске 21-летний мотоциклист из Екатеринбурга, у которого нет прав, сбил 20-летнего пьяного жителя Челябинска, а затем скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом голени», — написали автоинспекторы в telegram-канале. Пострадавший юноша выпивал с друзьями на остановке, а после решил пойти спать. Екатеринбуржец взял мотоцикл у друга без спроса. Он пояснил инспекторам, что пешеход появился на дороге внезапно, он попытался остановиться, но не успел. «После ДТП водитель решил не вызывать полицию и уехал спать», — добавили силовики. Против байкера составили четыре административных протокола — за отсутствие полиса ОСАГО, мотошлема, управление транспортным средством без прав и нарушение правил пользования световыми приборами. Силовики организовали проверку по ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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