В Алапаевске мотоциклист без прав сбил пьяного челябинца и скрылся. Фото 05 августа 2023 в 11:34 Размер текста - 17 + Мотоциклист после ДТП решил поехать домой спать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ночью 5 августа в Алапаевске (Свердловская область) 21-летний екатеринбуржец, не имеющий водительских прав, на мотоцикле сбил 20-летнего пьяного челябинца, который шел домой к друзьям. После этого байкер скрылся с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня ночью в Алапаевске 21-летний мотоциклист из Екатеринбурга, у которого нет прав, сбил 20-летнего пьяного жителя Челябинска, а затем скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом голени», — написали автоинспекторы в telegram-канале. Пострадавший юноша выпивал с друзьями на остановке, а после решил пойти спать. Екатеринбуржец взял мотоцикл у друга без спроса. Он пояснил инспекторам, что пешеход появился на дороге внезапно, он попытался остановиться, но не успел. «После ДТП водитель решил не вызывать полицию и уехал спать», — добавили силовики. Против байкера составили четыре административных протокола — за отсутствие полиса ОСАГО, мотошлема, управление транспортным средством без прав и нарушение правил пользования световыми приборами. Силовики организовали проверку по ДТП. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Ночью 5 августа в Алапаевске (Свердловская область) 21-летний екатеринбуржец, не имеющий водительских прав, на мотоцикле сбил 20-летнего пьяного челябинца, который шел домой к друзьям. После этого байкер скрылся с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня ночью в Алапаевске 21-летний мотоциклист из Екатеринбурга, у которого нет прав, сбил 20-летнего пьяного жителя Челябинска, а затем скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом голени», — написали автоинспекторы в telegram-канале. Пострадавший юноша выпивал с друзьями на остановке, а после решил пойти спать. Екатеринбуржец взял мотоцикл у друга без спроса. Он пояснил инспекторам, что пешеход появился на дороге внезапно, он попытался остановиться, но не успел. «После ДТП водитель решил не вызывать полицию и уехал спать», — добавили силовики. Против байкера составили четыре административных протокола — за отсутствие полиса ОСАГО, мотошлема, управление транспортным средством без прав и нарушение правил пользования световыми приборами. Силовики организовали проверку по ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям