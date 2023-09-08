Политологи дали прогноз о том, как пройдут выборы тюменского губернатора в ХМАО

Политолог Григорьев: выборы тюменского губернатора в ХМАО пройдут без конфликтов

08 сентября 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Политологи считают, что выборы в ХМАО пройдут без громких скандалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Ход голосования на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО не предвещает конфликтов и скандалов. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Борис Григорьев и Станислав Розенко. «Уверен, что это будет кампания с минимум конфликтов и максимальной консолидацией избирателей вокруг кандидата от власти. Вообще консолидация вокруг власти и СВО — это главный тренд ЕДГ-2023 в России», — считает Григорьев. Солидарен с этим мнением оказался и политолог Розенко. Он считает, что интерес к выборам губернатора Тюменской области у югорчан на этот раз может быть выше, чем в 2018 году. «В этой избирательной кампании было видно конструктивное взаимодействие между „Командой Югры“ и тюменским правительством, что должно сказаться на результате. Поддержка в виде роста явки будет выражена как предприятиями нефтегазового сектора, так и по партийной линии», — прокомментировал эксперт. Ранее URA.RU сообщало о высоких показателях явки на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. По данным инсайдеров, это связано с проведением голосовании на месторождениях СНГ.

Ход голосования на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО не предвещает конфликтов и скандалов. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Борис Григорьев и Станислав Розенко. «Уверен, что это будет кампания с минимум конфликтов и максимальной консолидацией избирателей вокруг кандидата от власти. Вообще консолидация вокруг власти и СВО — это главный тренд ЕДГ-2023 в России», — считает Григорьев. Солидарен с этим мнением оказался и политолог Розенко. Он считает, что интерес к выборам губернатора Тюменской области у югорчан на этот раз может быть выше, чем в 2018 году. «В этой избирательной кампании было видно конструктивное взаимодействие между „Командой Югры“ и тюменским правительством, что должно сказаться на результате. Поддержка в виде роста явки будет выражена как предприятиями нефтегазового сектора, так и по партийной линии», — прокомментировал эксперт. Ранее URA.RU сообщало о высоких показателях явки на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. По данным инсайдеров, это связано с проведением голосовании на месторождениях СНГ.