Политологи дали прогноз о том, как пройдут выборы тюменского губернатора в ХМАО

Политолог Григорьев: выборы тюменского губернатора в ХМАО пройдут без конфликтов
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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Политологи считают, что выборы в ХМАО пройдут без громких скандалов Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Ход голосования на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО не предвещает конфликтов и скандалов. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Борис Григорьев и Станислав Розенко.

«Уверен, что это будет кампания с минимум конфликтов и максимальной консолидацией избирателей вокруг кандидата от власти. Вообще консолидация вокруг власти и СВО — это главный тренд ЕДГ-2023 в России», — считает Григорьев.

Солидарен с этим мнением оказался и политолог Розенко. Он считает, что интерес к выборам губернатора Тюменской области у югорчан на этот раз может быть выше, чем в 2018 году. «В этой избирательной кампании было видно конструктивное взаимодействие между „Командой Югры“ и тюменским правительством, что должно сказаться на результате. Поддержка в виде роста явки будет выражена как предприятиями нефтегазового сектора, так и по партийной линии», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало о высоких показателях явки на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. По данным инсайдеров, это связано с проведением голосовании на месторождениях СНГ.

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Ход голосования на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО не предвещает конфликтов и скандалов. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Борис Григорьев и Станислав Розенко. «Уверен, что это будет кампания с минимум конфликтов и максимальной консолидацией избирателей вокруг кандидата от власти. Вообще консолидация вокруг власти и СВО — это главный тренд ЕДГ-2023 в России», — считает Григорьев. Солидарен с этим мнением оказался и политолог Розенко. Он считает, что интерес к выборам губернатора Тюменской области у югорчан на этот раз может быть выше, чем в 2018 году. «В этой избирательной кампании было видно конструктивное взаимодействие между „Командой Югры“ и тюменским правительством, что должно сказаться на результате. Поддержка в виде роста явки будет выражена как предприятиями нефтегазового сектора, так и по партийной линии», — прокомментировал эксперт. Ранее URA.RU сообщало о высоких показателях явки на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. По данным инсайдеров, это связано с проведением голосовании на месторождениях СНГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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