Киев готов на переговоры с РФ: главное об СВО к вечеру 16 июля

The New York Times: Киев готовит план переговоров с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое дежурство зенитчиков на Авдеевском направлении. stock, разведчик, зенитка, спецназ, сво
Украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой был сбит силами ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По данным иностранных журналистов, киевские власти планируют завершить конфликт на Украине. Они готовят переговоры с Россией для прекращения огня. Об этой и других главных новостях спецоперации к вечеру 16 июля — в материале URA.RU

Мирные переговоры между Россией и Украиной

Киев планирует завершить конфликт с Москвой. Об этом сообщили журналисты The New York Times. По их данным, украинские власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем мирных переговоров.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает свою мирную миссию. Он направил лидерам Евросоюза (ЕС) итоги переговоров с Киевом, Москвой, Пекином и Вашингтоном по поводу завершения российско-украинского конфликта путем мирных переговоров, а также взгляд Венгрии по данному вопросу. Евросоюз отклонил мирный план Орбана, подчеркнув, что мирные переговоры по поводу ситуации на Украине невозможны без участия самой Украины. При этом в Евросоюзе также признались, что у его членов появились разногласия по поводу конфликта между Россией и Украиной, которые не имели места до мирной миссии Орбана.

Первые пленные заключенные из батальона ВСУ «Шквал»

Новость по теме
Военкоры рассказали о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

В селе Новоселовка Первая (ДНР) были захвачены в плен первые заключенные в составе ВСУ. Они являются бойцами из батальона «Шквал», который был сформирован в 47-1 отдельной механизированной бригаде из бывших

заключенных, которых освободили в рамках мобилизации.

Российские ПВО сбили украинский самолет Як-52

Украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой был сбит средствами российских ПВО. Также были уничтожены шесть американских ракет ATACMS, две французские авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ.

Эвакуация украинских чиновников в Запорожье

Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области было приказано эвакуироваться. Об этом сообщил координатор подполья, однако точная причина эвакуации пока неизвестна.

Российские гаубицы ударили по замаскированным укрепрайонам ВСУ

Новость по теме
Германия не хочет поставлять боевые самолеты для Украины: карта СВО на 16 июля

Гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ нанесли удар по замаскированным укрепрайонам ВСУ и уничтожили их боевую технику. Также были обстреляны укрепления украинской пехоты под Донецком. В нахождении целей российским расчетам помогают беспилотники-разведчики. Удары наносятся спустя две-три минуты после получения от них координат. Информацию об этом передает «Пятый канал».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным иностранных журналистов, киевские власти планируют завершить конфликт на Украине. Они готовят переговоры с Россией для прекращения огня. Об этой и других главных новостях спецоперации к вечеру 16 июля — в материале URA.RU Киев планирует завершить конфликт с Москвой. Об этом сообщили журналисты The New York Times. По их данным, украинские власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем мирных переговоров. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает свою мирную миссию. Он направил лидерам Евросоюза (ЕС) итоги переговоров с Киевом, Москвой, Пекином и Вашингтоном по поводу завершения российско-украинского конфликта путем мирных переговоров, а также взгляд Венгрии по данному вопросу. Евросоюз отклонил мирный план Орбана, подчеркнув, что мирные переговоры по поводу ситуации на Украине невозможны без участия самой Украины. При этом в Евросоюзе также признались, что у его членов появились разногласия по поводу конфликта между Россией и Украиной, которые не имели места до мирной миссии Орбана. В селе Новоселовка Первая (ДНР) были захвачены в плен первые заключенные в составе ВСУ. Они являются бойцами из батальона «Шквал», который был сформирован в 47-1 отдельной механизированной бригаде из бывших заключенных, которых освободили в рамках мобилизации. Украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой был сбит средствами российских ПВО. Также были уничтожены шесть американских ракет ATACMS, две французские авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ. Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области было приказано эвакуироваться. Об этом сообщил координатор подполья, однако точная причина эвакуации пока неизвестна. Гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ нанесли удар по замаскированным укрепрайонам ВСУ и уничтожили их боевую технику. Также были обстреляны укрепления украинской пехоты под Донецком. В нахождении целей российским расчетам помогают беспилотники-разведчики. Удары наносятся спустя две-три минуты после получения от них координат. Информацию об этом передает «Пятый канал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...