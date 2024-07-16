Киев готов на переговоры с РФ: главное об СВО к вечеру 16 июля

The New York Times: Киев готовит план переговоров с Россией

16 июля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

По данным иностранных журналистов, киевские власти планируют завершить конфликт на Украине. Они готовят переговоры с Россией для прекращения огня. Об этой и других главных новостях спецоперации к вечеру 16 июля — в материале URA.RU Киев планирует завершить конфликт с Москвой. Об этом сообщили журналисты The New York Times. По их данным, украинские власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем мирных переговоров. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает свою мирную миссию. Он направил лидерам Евросоюза (ЕС) итоги переговоров с Киевом, Москвой, Пекином и Вашингтоном по поводу завершения российско-украинского конфликта путем мирных переговоров, а также взгляд Венгрии по данному вопросу. Евросоюз отклонил мирный план Орбана, подчеркнув, что мирные переговоры по поводу ситуации на Украине невозможны без участия самой Украины. При этом в Евросоюзе также признались, что у его членов появились разногласия по поводу конфликта между Россией и Украиной, которые не имели места до мирной миссии Орбана. В селе Новоселовка Первая (ДНР) были захвачены в плен первые заключенные в составе ВСУ. Они являются бойцами из батальона «Шквал», который был сформирован в 47-1 отдельной механизированной бригаде из бывших заключенных, которых освободили в рамках мобилизации. Украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой был сбит средствами российских ПВО. Также были уничтожены шесть американских ракет ATACMS, две французские авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ. Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области было приказано эвакуироваться. Об этом сообщил координатор подполья, однако точная причина эвакуации пока неизвестна. Гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ нанесли удар по замаскированным укрепрайонам ВСУ и уничтожили их боевую технику. Также были обстреляны укрепления украинской пехоты под Донецком. В нахождении целей российским расчетам помогают беспилотники-разведчики. Удары наносятся спустя две-три минуты после получения от них координат. Информацию об этом передает «Пятый канал».