Свердловский суд отказался приостановить национализацию ЧЭМК

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ЧЭМК. Челябинский электро-металлургический комбинат. Архив 2011. Челябинск, чэмк, проходная чэмк
Юрий Антипов пытается вернуть свои активы Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге отказал в приостановке национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Кассацию о приостановке судебного акта подавал экс-владелец комбината Юрий Антипов. Как говорится в определении суда, опубликованном в картотеке, заседание проходило в закрытом режиме.

«Определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта. Судебный акт не подлежит размещению ввиду рассмотрения дела в закрытом судебном заседании», — говорится в определении.

В этом же суде рассматривается кассационная жалоба от Антипова на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года по делу о национализации предприятия. Жалобы будут рассмотрены 25 сентября.

ЧЭМК перешел в собственность государства в феврале 2024 года. В Генпрокуратуре посчитали, что приватизация предприятия была незаконной. По итогу, все активы были переданы Росимуществу. В Арбитражном суде Челябинской области сейчас рассматриваются два процесса, связанные с ЧЭМК: у Антипова отбирают земельные участки, а АО «Компания Эталон», которая была владельцем ЧЭМК, пытаются признать банкротом.

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Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге отказал в приостановке национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Кассацию о приостановке судебного акта подавал экс-владелец комбината Юрий Антипов. Как говорится в определении суда, опубликованном в картотеке, заседание проходило в закрытом режиме. «Определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта. Судебный акт не подлежит размещению ввиду рассмотрения дела в закрытом судебном заседании», — говорится в определении. В этом же суде рассматривается кассационная жалоба от Антипова на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года по делу о национализации предприятия. Жалобы будут рассмотрены 25 сентября. ЧЭМК перешел в собственность государства в феврале 2024 года. В Генпрокуратуре посчитали, что приватизация предприятия была незаконной. По итогу, все активы были переданы Росимуществу. В Арбитражном суде Челябинской области сейчас рассматриваются два процесса, связанные с ЧЭМК: у Антипова отбирают земельные участки, а АО «Компания Эталон», которая была владельцем ЧЭМК, пытаются признать банкротом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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