Свердловский суд отказался приостановить национализацию ЧЭМК

29 июля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Юрий Антипов пытается вернуть свои активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге отказал в приостановке национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Кассацию о приостановке судебного акта подавал экс-владелец комбината Юрий Антипов. Как говорится в определении суда, опубликованном в картотеке, заседание проходило в закрытом режиме. «Определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта. Судебный акт не подлежит размещению ввиду рассмотрения дела в закрытом судебном заседании», — говорится в определении. В этом же суде рассматривается кассационная жалоба от Антипова на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года по делу о национализации предприятия. Жалобы будут рассмотрены 25 сентября. ЧЭМК перешел в собственность государства в феврале 2024 года. В Генпрокуратуре посчитали, что приватизация предприятия была незаконной. По итогу, все активы были переданы Росимуществу. В Арбитражном суде Челябинской области сейчас рассматриваются два процесса, связанные с ЧЭМК: у Антипова отбирают земельные участки, а АО «Компания Эталон», которая была владельцем ЧЭМК, пытаются признать банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге отказал в приостановке национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Кассацию о приостановке судебного акта подавал экс-владелец комбината Юрий Антипов. Как говорится в определении суда, опубликованном в картотеке, заседание проходило в закрытом режиме. «Определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта. Судебный акт не подлежит размещению ввиду рассмотрения дела в закрытом судебном заседании», — говорится в определении. В этом же суде рассматривается кассационная жалоба от Антипова на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года по делу о национализации предприятия. Жалобы будут рассмотрены 25 сентября. ЧЭМК перешел в собственность государства в феврале 2024 года. В Генпрокуратуре посчитали, что приватизация предприятия была незаконной. По итогу, все активы были переданы Росимуществу. В Арбитражном суде Челябинской области сейчас рассматриваются два процесса, связанные с ЧЭМК: у Антипова отбирают земельные участки, а АО «Компания Эталон», которая была владельцем ЧЭМК, пытаются признать банкротом.