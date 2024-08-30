В Курской области обнаружили иностранных наемников в рядах ВСУ: карта СВО на Украине 30 августа

Мирошник: под Курском замечены наемники из Грузии, Польши и Англии

30 августа 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

На курском направлении обнаружены иностранные наемники, местным жителям посоветовали как можно скорее покинуть регион, заявил Мирошник Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области среди бойцов ВСУ, принимающих участие в нападении на регион, были обнаружены иностранные наемники. Так, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о польских, английских и грузинских военных. Кроме того, солдаты ВСУ предупредили местных жителей о том, что наемники, особенно польские, не пожалеют их, поэтому им следует немедленно покинуть регион. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. Курское направление Родион Мирошник сообщил о присутствии английских, грузинских и польских наемников в Курской области. Он утверждает, что данные о наемниках подтверждены. Согласно заявлению Мирошника, солдаты из ВСУ предупредили местное население о том, что иностранные наемники, особенно поляки, могут представлять угрозу для мирных жителей и посоветовали им покинуть область для собственной безопасности. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что под Курском артиллеристы ВС РФ подбили украинский танк. Также были подбиты две боевые бронированные машины. Кроме того, Алаудинов сообщил, что весь участок направления стабилен и подконтролен, а ВСУ за это время понесли большие потери. Кроме того, экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ осуществил удар по силам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолет использовал авиаракеты для поражения скопления живой силы и бронированной техники противника. Цели для удара были разведаны заранее, передает Минобороны РФ. Также у села Снагость Курской области десантники ВС РФ уничтожили разведывательную группу ВСУ. В ней числилось 22 человека, рассказал представитель оборонного ведомства России. Помимо прочего, расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север», входящие в состав подразделений БПЛА, нанесли удары по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Министерство обороны РФ подтвердило успешность операции. Хроника боевых действий у Малой Локни и штурм исправительной колонии №11 Сообщения о боях в районе Малой Локни начали появляться 14 августа, а информация о штурме села стала доступной 20 августа. По неофициальным источникам, агрессор применил артиллерию и тяжелую бронетехнику для осуществления атаки. При этом Минобороны России сообщило о том, что мотострелковый батальон ВС РФ успешно отразил попытку прорыва украинских боевиков, организовав оборону в здании исправительной колонии №11. Военные превратили территорию в оборонительную крепость, возвели защитные сооружения и удерживали позиции на протяжении нескольких дней. Согласно отчетам российских военных корреспондентов, 25 августа ВСУ использовали немецкие боевые машины пехоты Marder в ходе наступления. К этому времени российские войска уже получили подкрепление. К 27 августа украинская сторона израсходовала свой наступательный потенциал. Один из боевиков ВСУ, выживший в столкновении, рассказал, что солдаты были вынуждены атаковать колонию под угрозой расстрела. Донецкое направление ВСУ за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого погиб один человек, а пятеро получили ранения. Также повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и 11 домостроений, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также в Красногоровке операторы FPV-дронов выявили пункт временной дислокации ВСУ и уничтожили его. Подобное было совершено при взаимодействии с беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. Часовоярское направление В районе населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками армии Украины. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает оборонное ведомство. Покровское направление В Карловке бойцы группировки войск «Центр» разгромили украинскую армию и подняли российский флаг над резиденцией местного олигарха. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», выжившие бойцы ВСУ сбежали в Голицыновку, которая находится рядом с Карловкой. Авдеевское направление Расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», входящего в группировку «Центр», на авдеевском направлении успешно уничтожил дрон-разведчик, принадлежащий ВСУ, сообщили в Минобороны. Задачей зенитно-ракетного комплекса было обеспечение прикрытия действий наземных войск от воздушной разведки противника. Уничтожение БПЛА позволило нарушить возможности разведывательной деятельности и поддержать безопасность войск на этом участке. Северское направление Расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» из состава 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Южной группировки войск успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ. Местоположение замаскированной в лесу САУ украинской армии было выявлено в результате проведения артиллерийской и воздушной разведки на северском направлении, сообщает Минобороны РФ. Купянское направление Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ликвидировали группу пехоты и технику украинской армии. В Минобороны уточнили, что российские артиллеристы вычисляют координаты расположения целей и впоследствии наносят удар по противнику. Атаки ВСУ на регионы России Средства ПВО над Брянской областью уничтожили 11 беспилотников украинской армии. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что разрушений и пострадавших не было обнаружено. На месте проводят работы экстренные службы и оперативники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области среди бойцов ВСУ, принимающих участие в нападении на регион, были обнаружены иностранные наемники. Так, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о польских, английских и грузинских военных. Кроме того, солдаты ВСУ предупредили местных жителей о том, что наемники, особенно польские, не пожалеют их, поэтому им следует немедленно покинуть регион. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. Родион Мирошник сообщил о присутствии английских, грузинских и польских наемников в Курской области. Он утверждает, что данные о наемниках подтверждены. Согласно заявлению Мирошника, солдаты из ВСУ предупредили местное население о том, что иностранные наемники, особенно поляки, могут представлять угрозу для мирных жителей и посоветовали им покинуть область для собственной безопасности. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что под Курском артиллеристы ВС РФ подбили украинский танк. Также были подбиты две боевые бронированные машины. Кроме того, Алаудинов сообщил, что весь участок направления стабилен и подконтролен, а ВСУ за это время понесли большие потери. Кроме того, экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ осуществил удар по силам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолет использовал авиаракеты для поражения скопления живой силы и бронированной техники противника. Цели для удара были разведаны заранее, передает Минобороны РФ. Также у села Снагость Курской области десантники ВС РФ уничтожили разведывательную группу ВСУ. В ней числилось 22 человека, рассказал представитель оборонного ведомства России. Помимо прочего, расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север», входящие в состав подразделений БПЛА, нанесли удары по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Министерство обороны РФ подтвердило успешность операции. Сообщения о боях в районе Малой Локни начали появляться 14 августа, а информация о штурме села стала доступной 20 августа. По неофициальным источникам, агрессор применил артиллерию и тяжелую бронетехнику для осуществления атаки. При этом Минобороны России сообщило о том, что мотострелковый батальон ВС РФ успешно отразил попытку прорыва украинских боевиков, организовав оборону в здании исправительной колонии №11. Военные превратили территорию в оборонительную крепость, возвели защитные сооружения и удерживали позиции на протяжении нескольких дней. Согласно отчетам российских военных корреспондентов, 25 августа ВСУ использовали немецкие боевые машины пехоты Marder в ходе наступления. К этому времени российские войска уже получили подкрепление. К 27 августа украинская сторона израсходовала свой наступательный потенциал. Один из боевиков ВСУ, выживший в столкновении, рассказал, что солдаты были вынуждены атаковать колонию под угрозой расстрела. ВСУ за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого погиб один человек, а пятеро получили ранения. Также повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и 11 домостроений, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также в Красногоровке операторы FPV-дронов выявили пункт временной дислокации ВСУ и уничтожили его. Подобное было совершено при взаимодействии с беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. В районе населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками армии Украины. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает оборонное ведомство. В Карловке бойцы группировки войск «Центр» разгромили украинскую армию и подняли российский флаг над резиденцией местного олигарха. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», выжившие бойцы ВСУ сбежали в Голицыновку, которая находится рядом с Карловкой. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», входящего в группировку «Центр», на авдеевском направлении успешно уничтожил дрон-разведчик, принадлежащий ВСУ, сообщили в Минобороны. Задачей зенитно-ракетного комплекса было обеспечение прикрытия действий наземных войск от воздушной разведки противника. Уничтожение БПЛА позволило нарушить возможности разведывательной деятельности и поддержать безопасность войск на этом участке. Расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» из состава 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Южной группировки войск успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ. Местоположение замаскированной в лесу САУ украинской армии было выявлено в результате проведения артиллерийской и воздушной разведки на северском направлении, сообщает Минобороны РФ. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ликвидировали группу пехоты и технику украинской армии. В Минобороны уточнили, что российские артиллеристы вычисляют координаты расположения целей и впоследствии наносят удар по противнику. Средства ПВО над Брянской областью уничтожили 11 беспилотников украинской армии. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что разрушений и пострадавших не было обнаружено. На месте проводят работы экстренные службы и оперативники.