В Курской области среди бойцов ВСУ, принимающих участие в нападении на регион, были обнаружены иностранные наемники. Так, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о польских, английских и грузинских военных. Кроме того, солдаты ВСУ предупредили местных жителей о том, что наемники, особенно польские, не пожалеют их, поэтому им следует немедленно покинуть регион. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Курское направление
Родион Мирошник сообщил о присутствии английских, грузинских и польских наемников в Курской области. Он утверждает, что данные о наемниках подтверждены. Согласно заявлению Мирошника, солдаты из ВСУ предупредили местное население о том, что иностранные наемники, особенно поляки, могут представлять угрозу для мирных жителей и посоветовали им покинуть область для собственной безопасности.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что под Курском артиллеристы ВС РФ подбили украинский танк. Также были подбиты две боевые бронированные машины. Кроме того, Алаудинов сообщил, что весь участок направления стабилен и подконтролен, а ВСУ за это время понесли большие потери.
Кроме того, экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ осуществил удар по силам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолет использовал авиаракеты для поражения скопления живой силы и бронированной техники противника. Цели для удара были разведаны заранее, передает Минобороны РФ. Также у села Снагость Курской области десантники ВС РФ уничтожили разведывательную группу ВСУ. В ней числилось 22 человека, рассказал представитель оборонного ведомства России.
Помимо прочего, расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север», входящие в состав подразделений БПЛА, нанесли удары по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Министерство обороны РФ подтвердило успешность операции.
Хроника боевых действий у Малой Локни и штурм исправительной колонии №11
Сообщения о боях в районе Малой Локни начали появляться 14 августа, а информация о штурме села стала доступной 20 августа. По неофициальным источникам, агрессор применил артиллерию и тяжелую бронетехнику для осуществления атаки. При этом Минобороны России сообщило о том, что мотострелковый батальон ВС РФ успешно отразил попытку прорыва украинских боевиков, организовав оборону в здании исправительной колонии №11. Военные превратили территорию в оборонительную крепость, возвели защитные сооружения и удерживали позиции на протяжении нескольких дней.
Согласно отчетам российских военных корреспондентов, 25 августа ВСУ использовали немецкие боевые машины пехоты Marder в ходе наступления. К этому времени российские войска уже получили подкрепление. К 27 августа украинская сторона израсходовала свой наступательный потенциал. Один из боевиков ВСУ, выживший в столкновении, рассказал, что солдаты были вынуждены атаковать колонию под угрозой расстрела.
Донецкое направление
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого погиб один человек, а пятеро получили ранения. Также повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и 11 домостроений, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Также в Красногоровке операторы FPV-дронов выявили пункт временной дислокации ВСУ и уничтожили его. Подобное было совершено при взаимодействии с беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ.
Часовоярское направление
В районе населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками армии Украины. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает оборонное ведомство.
Покровское направление
В Карловке бойцы группировки войск «Центр» разгромили украинскую армию и подняли российский флаг над резиденцией местного олигарха. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», выжившие бойцы ВСУ сбежали в Голицыновку, которая находится рядом с Карловкой.
Авдеевское направление
Расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», входящего в группировку «Центр», на авдеевском направлении успешно уничтожил дрон-разведчик, принадлежащий ВСУ, сообщили в Минобороны. Задачей зенитно-ракетного комплекса было обеспечение прикрытия действий наземных войск от воздушной разведки противника. Уничтожение БПЛА позволило нарушить возможности разведывательной деятельности и поддержать безопасность войск на этом участке.
Северское направление
Расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» из состава 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Южной группировки войск успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ. Местоположение замаскированной в лесу САУ украинской армии было выявлено в результате проведения артиллерийской и воздушной разведки на северском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Купянское направление
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ликвидировали группу пехоты и технику украинской армии. В Минобороны уточнили, что российские артиллеристы вычисляют координаты расположения целей и впоследствии наносят удар по противнику.
Атаки ВСУ на регионы России
Средства ПВО над Брянской областью уничтожили 11 беспилотников украинской армии. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что разрушений и пострадавших не было обнаружено. На месте проводят работы экстренные службы и оперативники.
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