08:30 28 мая 2017 0

Герою Труда России Владимиру Богданову исполнилось 66 лет! Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В воскресенье, 28 мая, день рождения отмечает генеральный директор одной из крупнейших частных нефтяных компаний России, ОАО «Сургутнефтегаз», Владимир Богданов. Герою Труда России исполняется 66 лет. В адрес Владимира Леонидовича поступает огромное количество поздравлений от политиков и коллег по нефтяной отрасли.

Депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Александр Сидоров рассказал «URA.RU», что обязательно лично поздравит своего давнего товарища. «Мы с Владимиром Леонидовичем земляки, оба из Тюменской области. Примерно одного возраста, в одно время начали трудовую деятельность и были партнерами по работе, еще когда я был строителем, а он руководил объединением „Сургутнефтегаз“. Потом я стал руководить городом, и наше партнерство крепло. Мы всегда ощущали поддержку со стороны Владимира Леонидовича и находили с ним общий язык, что многим казалось странным. Он самородок, уникальный человек, способный руководить таким предприятием, пройти с ним все периоды становления — от работы в условиях развитого социализма, до реорганизации в акционерное общество. И при этом он не потерял ни бизнес, ни объемы производства, ни себя. Уникальность Богданова и в том, что он живет по-прежнему в Сургуте, остается патриотом города и округа. От всей души поздравляю Владимира Леонидовича с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. Сохранить эту уникальную работоспособность, подобной которой я больше ни у кого не видел, и чтобы сил и энергии хватило еще на долгие годы!» — поздравил генерального директора «Сургутнефтегаза» Александр Сидоров.

«Сегодня день рождения у Владимира Богданова — генерального директора ОАО „Сургутнефтегаз“. Владимир Леонидович — человек неиссякаемой энергии, коренной сибиряк, патриот своего региона, живет и работает в Югре. Он — пример того, как человек, родом из села, может достичь высот в самореализации, стать генеральным директором крупнейшей российской нефтяной и газодобывающей компании и успешно управлять ей долгие годы. Хочется пожелать Владимиру Леонидовичу крепкого здоровья, побольше ярких эмоций и новых интересных инновационных проектов», — передает поздравление через «URA.RU» сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков.

Депутат Госдумы Павел Завальный и губернатор Югры Наталья Комарова сообщили агентству, что сегодня обязательно поздравят Владимира Леонидовича лично.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает руководителю одной из крупнейших частных нефтяных компаний России и его предприятию благополучия, устойчивого развития и процветания.