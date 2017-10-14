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14 октября 2017
19:56  14 октября 2017 0

Жительница Ямала выиграла 220 тысяч у Урганта и Шаляпина на федеральном телеканале

Пушной предложил несколько вариантов, но правильного ответа не далФото: скрин с видео эфира

Жительница Салехарда — 58-летняя Леора Матева выиграла 220 тысяч рублей, задав вопрос в эфире телешоу «Пятеро против одного». Знаменитости не смогли дать правильный ответ, и вся сумма перекочевала жительнице Ямала.

В программе, показанной на телеканале «Россия1» принимали участие Ольга Шелест, Андрей Ургант, Прохор Шаляпин, Алексей Липницкий и Александр Пушной. Каждому из них отдельно и потом всем вместе ведущий шоу Виктор Логинов дал по 15 секунд для ответа на вопрос: «Что нужно знать при написании теста для получения испанского гражданского гражданства?».

Участники перечислили множество вариантов, включая название гор, рек, колоний и известных личностей страны. Однако правильный ответ так никто и не дал. Как выяснилось, для написания теста нужно знать рецепт приготовления национального супа гаспачо. В итоге 220 тысяч рублей после финального шестого раунда игры перешли Леоре Матевой.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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