14:22 07 ноября 2017 0

Автора «Интернационала» похоронили рядом с православным храмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Могилу автора знаменитого гимна «Интернационал» Аркадия Коца обихаживает православный священник из Екатеринбурга отец Игорь. Аркадий Яковлевич Коц, который перевел с французского главную песню борьбы трудящихся за свои права, «Интернационал», был похоронен на Михайловском кладбище в Свердловске в 1943 году. Он скончался в эвакуации.

«Пусть он горит в аду со своей песней, — сказал „URA.RU“ отец Игорь, настоятель церкви Михаила Архангела. — Но, какой бы он ни был, а человек. Приходят на его могилу постоянно коммунисты, песни поют. Лучше бы траву пропололи — это нужнее».

Однако первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев сообщил «URA.RU», что партия следит за могилой поэта. Могила была заброшена, поэтому коммунисты собрали средства и привели ее в порядок, а также поставили достойное надгробие.