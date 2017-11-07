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07 ноября 2017
Главные новости 
14:22  07 ноября 2017 0

«Пусть он горит в аду со своей песней». Священник из Екатеринбурга ухаживает за могилой автора «Интернационала»

Могила поэта Аркадия Коца на Михайловском кладбище. Екатеринбург, могила, михайловское кладбище екатеринбурга, коц аркадий, приход во имя всех святых
Автора «Интернационала» похоронили рядом с православным храмомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Могилу автора знаменитого гимна «Интернационал» Аркадия Коца обихаживает православный священник из Екатеринбурга отец Игорь. Аркадий Яковлевич Коц, который перевел с французского главную песню борьбы трудящихся за свои права, «Интернационал», был похоронен на Михайловском кладбище в Свердловске в 1943 году. Он скончался в эвакуации.

«Пусть он горит в аду со своей песней, — сказал „URA.RU“ отец Игорь, настоятель церкви Михаила Архангела. — Но, какой бы он ни был, а человек. Приходят на его могилу постоянно коммунисты, песни поют. Лучше бы траву пропололи — это нужнее».

Однако первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев сообщил «URA.RU», что партия следит за могилой поэта. Могила была заброшена, поэтому коммунисты собрали средства и привели ее в порядок, а также поставили достойное надгробие.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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