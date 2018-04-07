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07 апреля 2018
14:00  07 апреля 2018 0

Тайные рейсы в Сирию, насилие в воспитании детей, в Норвегии испугались войны с Россией. Дайджест новостей от «URA.RU»

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, телефон, смартфон, график, мишустин михаил, социальная сеть
Целые министерства сидят в месседжерахФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Мы собрали свежие новости в субботнюю подборку главного. Читайте, пока не остыло:

Между Россией и Сирией регулярно совершаются ночные рейсы частной авиакомпании вне расписания. Самолеты курсируют между Ростовом-на-Дону и Дамаском и перевозят «загорелых людей в камуфляже».

Вчера правительство США расширило санкционный список. Глава «Газпрома» попал в перечень бизнесменов, сделки с которыми в Америке теперь будут считаться незаконными, и очень этому обрадовался. Он считает, что туда вносят только тех, кто «делает все правильно».

А вот Олег Дерипаска очень расстроился попаданию в этот список. Из-за санкций он потерял без малого миллиард. Но сказал, что все равно сначала отпразднует православную Пасху, а потом будет разбираться с бизнесом. Потому что для предпринимателя главное — духовность.

Советник президента России по развитию интернета всерьез считает, что Telegram станет никому не нужным, когда из него уйдут российские чиновники. Говорит, в мессенджере сидят «целые министерства». Однако почему тогда Роскомнадзор блокирует такой нужный министерствам ресурс, советник не уточняет.

После того, как Яна Рудковская призналась, что наказывает сына ремнем и темной комнатой, актуализировалась тема воспитания детей. Россияне считают насилие одним из главных инструментов влияния на своих отпрысков. Причинами такого поведения родителей и советами по воспитанию детей делятся психологи.

В одном городе Норвегии случайно сработала сирена тревоги. Пока ее выключали, горожане успели поднять панику — думали, что началась война с Россией.

Анна Ветрова
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