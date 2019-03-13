Уральский регион вошел в список самых населенных в России

В Свердловской области проживает 4,3 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Названы самые густонаселенные регионы России. Свердловская область оказалась в числе лидеров по этому показателю: в регионе сейчас проживает 4,3 миллиона человек.

«Свердловская область замкнула пятерку самых населенных регионов России с численностью населения 4,3 миллиона человек», — сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Лидером рейтинга стала Москва, где на начало 2019 года проживали более 12 миллионов человек.

Второе место с численностью населения 7,5 млн человек заняла Московская область, третье — Краснодарский край, где проживает 5,6 млн человек. Следом за ними, на четвертой строчке, Санкт-Петербург с населением 5,3 млн человек. Меньше всего проживает людей в Ненецком автономном округе — всего 43 тысячи человек.