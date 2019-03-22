Умер один из шести пострадавших при ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

Столкновение превратило автомобили в груду железа Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»

Один из пострадавших в утренней аварии 22 марта на трассе Челябинск — Екатеринбург умер в больнице, сообщили «URA.RU» в минздраве Челябинской области. Перспективы выжить у второго — под вопросом.

«Один из доставленных в Касли скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Еще одному человеку, который сейчас находится в больнице Кыштыма, предстоит операция.

Лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля произошло примерно в 06:40 на трассе М-5, в районе поворота на Снежинск. Сначала экстренные службы сообщили о пяти пострадавших, потом их количество выросло до шести. Последствия ДТП оказались столь серьезны, что примерно до 10:30 на трассе действовало реверсивное движение, которым управляли сотрудники ГИБДД.