Фадеев записал обращение к сотрудникам ОМОНа после избиения девушки на митинге в Москве

Максим Фадеев обратился к силовикам после митингов в Москве Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев записал обращение к сотрудникам ОМОНа после просмотра видео, на котором силовик бьет митингующую Дарью Сосновскую в живот. Музыкант призвал правоохранителей пересмотреть методы задержания людей.

«Всем привет. Хотел прокомментировать то, что я увидел сегодня, — как сотрудник ОМОНа бьет женщину в живот. Женщину. В живот. Сотрудник ОМОНа. Хочу обратиться к людям, которые работают там: ребят, она чья-то мать же, — сказал Фадеев в опубликованном на его странице в Instagram видео. — Ведь можно все сделать иначе. Подумайте об этом».

Продюсер также опубликовал видеозапись, на которой видно, как силовик ударил задержанную в область живота. По мнению Фадеева, из-за «одного такого „сотрудника“» люди начинают «ненавидеть» всю полицию и правоохранительные органы.

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что некий Сергей Ц. причастен к инциденту. Позже в пресс-службе главного управления МВД по Москве заявили, что этот человек не имеет к произошедшему никакого отношения. При этом в ведомстве добавили, что уже начали проверку, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности. Сама пострадавшая, как напоминает RT, обратилась в Следственный комитет с заявлением. В нем говорится, что медики зафиксировали у нее ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

Митинг 10 августа проходил в поддержку политиков, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. В акции приняли участие от 20 (по данным МВД) до 50 (по данным «Белого счетчика») тысяч человек. Более 130 человек были задержаны.