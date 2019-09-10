Посадивший самолет в поле пилот «Уральских авиалиний» назвал актера, который смог бы его сыграть

Дамир Юсупов считает, что в кино его мог бы сыграть Егор Бероев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов, считает, что его роль в кино мог бы сыграть Егор Бероев. Об этом летчик, сумевший посадить аварийный лайнер на кукурузное поле, рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Мне всегда говорили, что я похож на Егора Бероева. Наверное, было бы хорошо, чтобы это был он», — пояснил Юсупов, отвечая на вопрос ведущего Ивана Урганта — тот предположил, что о подвиге пилотов когда-нибудь снимут кино. Телеведущий вспомнил, что об аналогичной посадке американского лайнера на Гудзон был снят художественный фильм, в котором командира воздушного судна сыграл Том Хэнкс.

Ранее сообщалось, что самолет А-321 «Уральских авиалиний» под управлением Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели лайнера загорелись после попадания в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все они остались живы.