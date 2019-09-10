Пилот «Уральских авиалиний», посадивший лайнер в кукурузу, научил телеведущего летать

На тренажере Дамир Юсупов и Иван Ургант совершили полет в окрестностях Сочи Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант», «Первый канал»

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Летчик Дамир Юсупов, сумевший посадить на кукурузное поле аварийный лайнер «Уральских авиалиний», показал телеведущему Ивану Урганту, как управлять воздушным судном. Полет на тренажере аэробуса был показан в эфире программы «Вечерний Ургант».

По словам Урганта, он в первый раз находится в кабине авиалайнера. Юсупов же поделился своими предпочтениями: по его словам летать над сушей ему нравится больше, чем над морем, потому что над сушей есть аэродромы на случай вынужденной посадки. «Ну, а если нет аэродромов, есть кукурузные поля», — пошутил Ургант.

После взлета Ургант и Юсупов на тренажере совершили полет над морем в окрестностях Сочи. Правда, как отметил пилот, посадку выполнял он сам. Урганта же порадовало, что за все время полета им не встретилось ни одной чайки.

Ранее Дамир Юсупов рассказал, что в кино его роль мог бы сыграть актер Егор Бероев. Самолет А-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь 15 августа, столкнулся со стаей чаек через несколько минут после взлета. Летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить машину с неработающими двигателями на кукурузное поле, а бортпроводники смогли грамотно организовать эвакуацию пассажиров.